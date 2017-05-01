12. Uluslararası  İşçi Filmleri Festivali

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1-7 Mayıs

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek İşçi Filmleri Festivali’nde belgesel, kurmaca ve animasyon türünde on beş farklı ülkeden 61 film gösterilecek. ‘Cesaret Özgürleştirir’ sloganıyla yola çıkan festival, en karanlık zamanlarda, en çıkışsız anlarda otoriteye karşı gelme cesareti göstermiş karakterlerin hikâyelerine yer veren bir seçki sunuyor.

Festivalde geçen yıl ses getiren ve birçok festivalden ödüllerle dönen yerli yapımlar dikkat çekiyor. Senem Tüzen’in, yazdığı kitabı bitirmek için annesinin köyüne giden genç bir kadının taşra muhafazakârlığıyla çatışmasını anlatan Ana Yurdu bu yıl SİYAD Ödülleri’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil beş ödül birden kazanmıştı. Kıvanç Sezer’in yine SİYAD Ödülleri’nde üç oyuncusuna ödül kazandıran ilk uzun metrajı Babamın Kanatları, İstanbul’daki bir inşaatta çalışan iki Kürt işçinin yaşam mücadelesine odaklanıyor. Seren Yüce’nin ikinci uzun metrajı Rüzgârda Salınan Nilüfer ve Yeşim Ustaoğlu’nun Tereddüt filmleri de programda yer alan yeni Türkiye yapımlarından.

Yerli kurmacaların yanında belgeseller de seçkide dikkat çekiyor. Kazım Öz’ün Dersim’in bir dağ köyünde yaşayan Zeynel Dede’nin arkasında bıraktığı kültürel mirası konu edinen Beyaz Çınar’ı (Çinara Sipî) ve 2015’te silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren insan hakları aktivisti ve hukukçu Tahir Elçi’nin hikâyesini anlatan Tahir Elçi, belgesel seçkisinin öne çıkan filmlerinden. Programda ayrıca, 1991’de SSCB’nin dağılması sonrası yaklaşık iki sene boyunca Karadeniz’de yolculuk etmiş ve sonunda Akçakoca belediye binasındaki tozlu depoda ‘koruma’ altına alınmış bir Lenin heykelinin hikâyesinin anlatıldığı Hoşgeldin Lenin, kamu yararı ve kentlilerin söz hakkı hiçe sayılarak yıkılan ve yerine AVM yapılan Emek Sineması için verilen mücadeleyi konu edinen kolektif belgesel Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi de bulunuyor. Yurtdışından belgesellerin de yer aldığı programda, Stonewall İsyanı’nı başlatanlardan, eski seks işçisi ve insan hakları aktivisti Miss Major’ın hayatını konu edinen Major! dikkatlerden kaçmamalı.

Seçkide ayrıca sinema tarihinden usta isimlerin klasikleri de izleyicilerle buluşacak. İsveçli usta Bo Widerberg’in 1969 yılında Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan filmi Adalen 31 sinema tarihinin en etkileyici işçi filmlerinden. İsveç’in bir köyünde, komşu kasabadaki işçilere destek vermek için greve giden köylülerin öyküsünü anlatan film gerçek olaylardan esinlenilerek çekilmiş. 1960 tarihli Silahsız Mücadele (Buki- naki Tatakai) ise Doshisha Üniversitesi’nde insan biyolojisi ve cinsel eğitim dersleri veren Senji Yamamoto’nun trajik öyküsünü anlatan Satsuo Yamamoto imzalı bir klasik.

Programdaki bir diğer usta isim de Federico Fellini. Antik bir kilisede prova yapmak üzere bir araya gelen bir orkestrada çıkan isyanı konu alan Orkestra Provası (Prova d’orchestra, 1978) dönemin İtalyan politikacılarını hicvediyor. Programda ayrıca Atıf Yılmaz’ın Kibar Feyzo’su (1978) da izleyicilerle buluşacak. Askerden döndükten sonra köyün ağası Maho’nun kızı Gülo’yu babasından istemeye karar veren Feyzo’nun hikâyesini anlatan yapım, dönemin politikalarını eleştiren altmetnini öyküsünün içine ustaca yedirmesiyle de önemli bir film. Bağlı olduğu tarikatın kiralarını toplamakla görevlendirilen ve kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulan Muharrem’in öyküsünü anlatan Takva (2006) ve Ezel Akay’ın serbest Hacivat ve Karagöz uyarlaması Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) de festival kapsamında izlenebilecek. İşçi Filmleri Festivali’nde geçen yıl Cannes’da Ken Loach’a ikinci Altın Palmiye’sini kazandıran Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake) de yer alıyor.

www.iff.org.tr