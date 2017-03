13. Akbank Kısa Film Festivali

Paylaş

13-23 Mart

Bu yıl on üçüncü kez düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali yurtiçi ve yurtdışından kısa filmlerin buluştuğu gösterimlerin yanı sıra atölye ve söyleşilerden oluşan zengin bir program sunuyor. Festivalin bu yılki odağı, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Abbas Kiarostami’nin sineması. Yakın dostu Seifollah Samadian’ın Kiarostami’yle ilgili belgeseli 76 Dakika ve 15 Saniye’nin (76 Minutes and 15 Seconds with Abbas Kiarostami) gösterileceği festivalde, Samadian’la bir de söyleşi gerçekleştirilecek. Deneyimler bölümünün bu yılki konuğu ise Köprüdekiler (2009) ve Ansızın (2016) filmleriyle programda yer alan ödüllü yönetmen Aslı Özge. Festivalin ilgiyle izlenen ‘Kısadan Uzuna’ bölümünde, yönetmen Tayfun Pirselimoğlu deneyimlerini aktaracak. Krakow Film Festivali direktörü Krzysztof Gierat ise uluslararası film festivalleri üzerine konuşacak. Bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Forum’ bölümünde de, kısa filmleri senaryo aşamasından itibaren desteklemeye ve geliştirmeye yönelik eğitimler yer alacak.

www.akbanksanat.com