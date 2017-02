16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali

Paylaş

16-26 Şubat / İstanbul

2-5 Mart / Ankara, İzmir

Bu sene on altıncısı düzenlenen !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programında ‘Keş!f’, ‘Aşk ve Başka Bi’ Dünya’, ‘Galalar’, ‘!f Müzik’, ‘Oyun’, ‘Gökkuşağı’, ‘Karanlık ve Köşeli’ gibi bölümlerin yanı sıra pek çok atölye ve etkinlik de yer alacak. ‘Galalar’ bölümünde öne çıkan yapımlar arasında Wendy ve Lucy (Wendy and Lucy, 2008) ve Gece Planı (Night Moves, 2013) gibi filmlerinden tanıdığımız Kelly Reichardt’ın son filmi Mutlak Kadınlar (Certain Women), Richard Linklater’ın 1980 yılına uzanan gençlik filmi Herkes Biraz İster!! (Everybody Wants Some!!), yapımcıları arasında Ghibli Stüdyoları’nın da yer aldığı Oscar adayı animasyon Kırmızı Kaplumbağa (La Tortue Rouge) ve prömiyerini Cannes’da yapan Akvaryum (Aquarius) yer alıyor.

Miami’li siyah bir gencin kimlik arayışını anlatan ve sekiz dalda Oscar adayı olan Ay Işığı (Moonlight), 90’ların en önemli kült filmlerinden Trainspotting’in (1996) aynı kadroyla çekilen devam filmi T2 Trainspotting, usta yönetmen Ang Lee’nin Irak Savaşı’ndan dönen on dokuz yaşındaki bir askerin hikâyesini anlattığı Billy Lynn’in Uzun Yürüyüşü (Billy Lynn’s Long Halftime Walk), sinema ve büyüyü bir araya getiren Rebecca Zlotowski imzalı Planetarium ve Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adayı olan İsveç yapımı Hayata Röveşata Çeken Adam (En man som heter Ove) ile Avustralya-Vanuatu ortak yapımı Tanna da yine ‘Galalar’ bölümünün dikkat çeken yapımlarından.

‘Keş!f Uluslararası Yarışma Bölümü’nde Mısırlı yönetmen Tamer El Said’in ilk uzun metrajı Şehrin Son Günlerinde (Akher Ayam El Madina) dikkat çekiyor. Bir başka Mısırlı yönetmen Mohamed Siam’in devrim sonrası Mısır’daki siyasi atmosfere odaklanan filmi Kimin Ülkesi? (Whose Country?) ve Mersinli trans seks işçisi Deniz’e ve 7 Renk Derneği aktivistlerine odaklanan Gacı Gibi ise ‘Aşk ve Başka Bi’ Dünya’ bölümünde izlenebilecek.

‘Görme Biçimleri: Yaratıcı Belgeseller’ bölümünde öne çıkan yapımlardan biri, İkinci Dünya Savaşı sonrası şair Paul Celan ile yazar Ingeborg Bachmann arasındaki mektuplaşmalardan oluşan bir aşk hikâyesini konu alan Kalp Zamanı: Ingeborg Bachmann-Paul Celan Mektuplar (The Dreamed Ones). Cinema vérite’ye yakın duran gözlemci diliyle bilinen yönetmen Michael Glawogger’ın ölümünün ardından kurgucusu tarafından son hâli verilen, İtalya, Batı Afrika ve Balkanlar’daki görüntülerden oluşan İsimsiz (Untitled) de ‘!f Özel Gösterimler’ başlığı altında izlenebilir.

Gizli (Veşartî) ile geçtiğimiz yıl !f’te Keş!f ödülünü kazanan Ali Kemal Çınar’ın kendine has mizahıyla atipik bir süper kahraman öyküsü anlattığı Gênco ‘Ev’ bölümünün kaçırılmaması gereken filmlerinden. ‘!f Kült’ün bu seneki sürprizi David Lynch’ten İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü (Twin Peaks: Fire Walk With Me, 1992). Yirmi beşinci yılında yenilenmiş kopya- sıyla seyircinin karşısına çıkacak olan filmi, Lynch’in efsane dizisinin yeni versiyonunu izlemeye kısa bir süre kala perdede izlemek heyecan verici.

Küratörlüğünü yönetmen Deniz Tortum’un üstlendiği, yeni medya teknolojilerine odaklanan ‘!f Yarın’ ise sanal gerçeklik ve interaktif anlatıya dair işlerin gösterileceği heyecan verici yeni bir bölüm. Bir telefon hattına gönderilen mesajlar üzerinden Zeki Müren’e dair toplumsal bir hafıza oluşturan Zeki Müren Hattı gibi interaktif yapımların yanı sıra; The Guardian tarafından hazırlanan, tecrit deneyimine odaklanan sanal gerçeklik işi 6×9 de bu bölümde izlenebilecek. Etkinliklerin ‘Küçük Sohbetler’ bölümündeyse Taner Ceylan ile Cem Yılmaz, Birhan Keskin ile de Yeşim Ustaoğlu birer söyleşi gerçekleştirecek.

