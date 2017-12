20. Randevu İstanbul  Film Festivali

Paylaş

1-7 Aralık

TÜRSAK Vakfı’nın düzenlediği Randevu İstanbul, bu sene yirminci kez izleyiciyle buluşacak. ‘Özel Gösterimler’ başlığı altında gösterilecek filmler arasında Donald Trump’ın başkan seçilmesini bir otel odasında kutlayan iki adamın hikâyesini anlatan Onur Tükel imzalı Kadın Düşmanları (The Misogynists), Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen Yakınlık (Tesnota) ve efsanevi balet Rudolf Nureyev’in Türkiye ziyaretini anlatan belgesel Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası (Rudolf Nureyev: Island of His Dreams) öne çıkıyor.

İlk filmlerden oluşan ‘İlk Randevu’ bölümünde, Ceylan Özgün Özçelik’in psikolojik gerilimi Kaygı ile Mehmet Sertan Ünver’in Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı’yı konu alan belgeseli Blue yer alıyor. Çin sinemasından filmleri bir araya getiren ‘Çin’e Bak, Dünyayı Gör’ bölümünde, genç bir işçinin hikâyesini anlatan Kayıp Gelecek (Walking Past the Future), ailesi ekonomik zorluklarla boğuşan Moğolistanlı bir çocuğu konu alan Yaz Bitti (Ba Yue) ve Feng Mei’nin yönettiği Bay No Problem (Bu Cheng Wen ti de Wen ti) izlenebilir.

‘Gastronomi Randevusu’ bölümünün dikkat çeken yapımlarıysa Türkiyeli Sefarad Yahudilerinin dillerinin ve mutfak kültürlerinin kayboluşuna odaklanan belgesel Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak ve ünlü restoranların gizli dünyalarını anlatan Michelin Yıldızları: Mutfaktan Hikâyeler (Michelin Stars: Tales from the Kitchen). Usta yönetmen Michael Winterbottom’ın yönettiği İspanya’ya Yolculuk’un (The Trip to Spain) da izlenebileceği Randevu İstanbul’un Zorlu Cinemaximum ve Salt Galata’da gerçekleşecek tüm gösterim ve etkinlikleri ücretsiz.

www.randevuistanbul.tursak.org.tr