20. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

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20-23 Mayıs

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali yirminci yaşını, yirmi ilde ve KKTC’de aynı gün yapacağı film gösterimleriyle kutluyor. 20 ilde gösterilecek filmler arasında Ana Yurdu, Atlıkarınca (2010) ve Ben Uçtum Sen Kaldın (2012) gibi Türkiyeli kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan ödüllü yapımlar yer alıyor. FIPRESCI Ödülü için yarışacak sekiz filmin yer aldığı Her Biri Ayrı Renk bölümünde ise Carla Simón’un altı yaşında anne babasını kaybeden ve dayısının yanına taşınmak zorunda kalan Frida’nın hikâyesini anlattığı 93 Yazı (Estiu 1993), Portekizli yönetmen Teresa Villaverde’in ekonomik krizden etkilenen bir ailenin gündelik hayatına baktığı Colo ve Yeşim Ustaoğlu’nun farklı sınıflardan iki kadının öyküsünü ele aldığı Tereddüt gibi filmler yer alıyor. Yarışma dışı gösterimler arasında küçük bir evde kocası, çocukları, anne babasıyla yaşamaktan bunalan Manana’nın doğum gününde evden ayrılmaya karar vermesinin ardından yaşananları anlatan Benim Mutlu Ailem (Chemi Bednieri Ojakhi) kaçırılmamalı. Türkiye’den kısaların da gösterileceği festivalde tüm gösterimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

www.ucansupurge.org.tr