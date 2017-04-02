28. Ankara Uluslararası Film Festivali

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20-30 Nisan

Ankara Uluslararası Film Festivali ulusal uzun metraj, belgesel ve kısa film yarışmalarının yanı sıra zengin bir dünya sineması programıyla bu sene yirmi sekizinci kez seyirciyle buluşacak. Ulusal Yarışma’da Onur Ünlü başkanlığındaki jürinin değerlendireceği filmler şöyle: Mehmet Can Mertoğlu’nun Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası’ndan ödülle dönen Albüm’ü, Ceylan Özgün Özçelik’in Berlin Film Festivali’nde Panorama’da gösterilen politik gerilimi Kaygı, Ali Kemal Çınar’ın sıradışı süper kahraman filmi Gênco, Reha Erdem’in Venedik Film Festivali’nin Ufuklar bölümünde Jüri Ödülü kazanan Koca Dünya’sı, Seren Yüce’nin Rüzgârda Salınan Nilüfer’i, Derviş Zaim’in Rüya’sı, Orhan Eskiköy’ün Taş’ı, Kazım Öz’ün Zer’i, Kıvanç Sezer’in yönettiği Babamın Kanatları, Erkan Tunç’un Martı’sı ve Tayfur Aydın imzalı Siyah Karga.

Festivalin ‘Berlin’den Taze Taze’ bölümünde Etienne Comar’ın yönettiği Django, Altın Ayı ödüllü Beden ve Ruh (Teströl és Lélekröl), Agnieszka Holland’ın Jüri Ödülü’nü kazanan filmi İz (Pokot) ve bir önceki filmiyle Altın Ayı kazanan Calin Peter Netzer’in yeni filmi Ana, Sevgilim (Ana, Mon Amour) öne çıkıyor. Ayrıca son dönem İspanya sinemasından önde gelen örneklerin yer aldığı ‘Bir Ülke: İspanya’ ve Terence Davies retrospektifi de festivalin dikkat çeken bölümlerinden. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Abbas Kiarostami, Jacques Rivette ve Andrzej Wajda gibi usta yönetmenlerin birer filmleriyle anılacağı festivalin ‘Körleşme’ bölümündeyse “Sinema bizi ne zaman körleştirir?” sorusu ışığında Kamerainsan (Cameraperson, 2016), Paris, Texas (1984) ve Otomatik Portakal (A Clockwork Orange, 1971) gibi yapımlar gösterilecek. Ankara Film Festivali’nin bu seneki onur ödüllerinin sahipleri İzzet Günay, Ahmet Say ve Oyuncular Sendikası.

www.filmfestankara.org.tr