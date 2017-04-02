36. İstanbul Film Festivali

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5-15 Nisan

İstanbul Film Festivali’nde bu yıl ‘Galalar’ ve ‘Dünya Festivallerinden’ gibi klasik leşmiş bölümlerin yanı sıra, üç yıl aradan sonra festivale geri gelen ‘Nerdesin Aşkım?’ ve Fransız deneysel sinemasının usta isimlerinden Vincent Dieutre’ün dokuz filminin izleyiciyle buluşacağı ‘Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları’ gibi bölümler de yer alıyor. Festivalin bu seneki yeniliklerinden bir diğeri, Baba (The Godfather, 1972), Yol (1982) ve Mulholland Çıkmazı (Mulholland Dr., 2001) gibi sinema tarihinden başyapıtların gösterileceği ‘Cinemania’ bölümü. ‘Türk Klasikleri Yeniden’ bölümünde Ömer Kavur’un başyapıtı Anayurt Oteli’nin restore edilmiş kopyasının izleyicilerle buluşacağı festivalin bu yılki onur konuğu usta oyuncu Ian McKellen. Bu seneki Sinema Onur Ödülleri’yse senarist Barış Pirhasan’a, usta oyuncular Selma Güneri ve Macit Koper’e ve görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya takdim edilecek. Festivalin Sinema Emek Ödülü’nün Mithat Alam’a verildiği, Alam’ın geçtiğimiz Kasım ayında vefat etmesinden önce açıklanmıştı.

iksv.org/film