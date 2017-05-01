5. Engelsiz Filmler Festivali

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5-23 Mayıs

Engelli bireylerin sosyal ve kültürel haklarını kullanabilecekleri koşulların yaratılmasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak için 2013 yılında gerçekleştirilmeye başlayan festival, bu yıl beşinci yaşını kutluyor. 5-7 Mayıs’ta Eskişehir’de, 12-14 Mayıs’ta İstanbul’da, 18-23 Mayıs arasında da Ankara’da gerçekleştirilecek festivalde filmler görme engelli bireyler için sesli betimlemeyle, işitme engelliler için işaret dili ve ayrıntılı altyazıyla gösteriliyor; film sonrası söyleşilerde Türkçe işaret diline çeviri yapılıyor. Festivale, Eskişehir’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBu, Ankara’daysa Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu ev sahipliği yapacak.

Engel Tanımayan Filmler, Engelsiz Yarışma, Türkiye Sineması gibi birçok farklı bölümde gösterimlerin düzenleneceği festivalde geçtiğimiz yıl dikkat çeken yerli ve yabancı yapımlar izleyicilerle buluşacak. Festivalin ‘Dünyadan’ bölümünde Kaptan Fantastik (Captain Fantastic), Satıcı (Forushande) ve Truman gibi son dönemin ödüllü yapımları yer alırken, ‘Türkiye Sineması’ bölümünde termik santrallere karşı yürütülen mücadelelerin haritasını çıkaran Kara Atlas ve İstanbul Film Festivali’nden ödüllerle dönen Mavi Bisiklet filmleri gösterilecek. ‘Engelsiz Yarışma’ bölümünde Albüm, Babamın Kanatları, Koca Dünya, Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı Da Var ve Rüzgârda Salınan Nilüfer yer alıyor. ‘Sinema Tarihinden’ bölümündeyse Giuseppe Tornatore’nin Oscar’lı klasiği Cennet Sineması (Nuovo Cinema Paradiso, 1988) ve Zeki Ökten imzalı Sürü (1979) izleyicilerle buluşacak.

www.engelsizfestival.com