23-30 Haziran / Pera Müzesi

Pera Film’in Pekin merkezli gezici festival Love Queer Cinema iş birliğiyle düzenlediği ‘Aşk Doğudan Yükselir: Kuir Çin Sineması’ programı 25. İstanbul LGBTİ+Onur Haftası’na paralel olarak düzenleniyor. Programda Türkiye galasını gerçekleştirecek üç belgesel var: Çinli babaların cinsel yönelimleri hakkında kendilerine açılan çocuklarını nasıl karşıladığı ve ailelerin yüzleştiği zorluklar üzerine güncel bir belgesel olan Gökkuşağı Baba (Papa Rainbow, 2016), Pekin Kuir Film Festivali’nin 10 yıldır sansüre karşı sürdürdüğü “gerilla savaşını” konu alan kısa belgesel Bizim Hikâyemiz (Our Story: The Beijing Queer Film Festival’s 10 Years of “Guerrilla Warfare”, 2011) ve kadın bedeninin temsiliyle ilgili meseleleri lezbiyen pornosu çekmek isteyen bir yönetmenin gerekçeleriyle iç içe geçiren kısa belgesel Lezbiyen Pornosu Çekmek İstiyorum (I Am Going to Make Lesbian Porn, 2016). Programda yer alan tek kurmaca film Gece (The Night, 2014) ise biri erkek, biri kadın iki seks işçisiyle ve içlerinden birine kalbini kaptıran genç bir adamın hikâyesini ele alıyor.

