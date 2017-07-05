Mali sıkıntılar nedeniyle kapanacağını ilan eden Beyoğlu Sineması’nı yaşatmak için geliştirilen Beyoğlu Sineması Kartı projesi 3 Temmuz’da gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı. Beyoğlu Sineması yönetiminden Baha Serter, Cem Altınsaray ve Utku Ögetürk’ün tanıttığı kartların satışı toplantının ardından başladı. Dört ayrı kategoride satışa sunulan kartlar internet üzerinden de alınabliyor. 100 liralık öğrenci kartıyla 10, 250 liralık kart ile 15, 500 liralık kart ile 30 film izlenebilecek. 1000 liralık kart sahipleri ise bir yıl içerisinde sınırsız sayıda film izleme imkanı bulacak. Kartlar, Beyoğlu’ndaki kimi kafelerde indirim imkanı da sağlıyor. Kart satışlarıyla sinemanın borcunun kapatılması hedefleniyor.