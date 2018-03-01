3-4 Mart
Güverte Film’in düzenlediği ve Türkiye’nin ilk film endüstrisi konferans serisi olan Beyond24 İstanbul; konferans, atölye, ustalık sınıfları ve panellerle iki günlük bir programı kapsıyor. Yavuz Turgul, Tony Gatlif ve Engin Alkan gibi konukların vereceği ustalık derslerin yanı sıra, etkinliğe sektörün farklı alanlarından 1000 Volt, BluTv, Başka Sinema, Beyoğlu Sineması, Contentine gibi şirketler de katılacak. Tüm bu şirketlerin yer alacağı ‘Kariyer Alanı’nda, katılımcılara sektörün farklı alanlarından temsilcilerle görüşme imkânı sağlanacak.
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