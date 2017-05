Paylaş

3-20 Mayıs / Pera Film

Çocukluktan gençliğe ve gençlikten yetişkinliğe geçiş sürecinde yaşanan sancıları anlatan filmlerin yer aldığı ‘Büyüme Sancıları’ seçkisinde altısı çocukluk, beşi gençlik üzerine toplam on bir film gösterilecek. 35. İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Rauf (2016), kendi ayakları üzerinde durma kararı alan 9 yaşındaki bir çocuğun hikâyesini anlatan Bir Kız (Flickan, 2009), Seyfi Teoman’ın ilk uzun metrajı Tatil Kitabı (2008), Keisha Castle-Hughes’a on üç yaşında Oscar adaylığı getiren Balinanın Sırtında (Whale Rider, 2002), hırslı ve disiplinli boks tutkunu 11 yaşındaki Toni’nin hikâyesini anlatan The Fits (2015), annesi tarafından terk edilen ve kardeşlerinin sorumluluğunu almak zorunda kalan 12 yaşındaki Akira’yı konu edinen Hirokazu Koreeda imzalı Kimse Fark Etmiyor (Dare mo shiranai, 2004) seçkideki çocukluk hikâyeleri. Ergenlik dönemindeki karakterlerin çelişkilerine odaklanan filmler arasında ise, bu sene büyük bir sürpriz yaparak En İyi Film Oscar’ını kazanan Ay Işığı (Moonlight), André Téchiné’nin geçen yıl Berlin’de yarışan filmi Yaş 17 (Quand on a 17 ans, 2016), Fransız yönetmen Sylvain Chomet imzalı Attila Marcel (2013), Noah Baumbach’ın Fransız Yeni Dalga’sına öykünen ‘büyüyememe’ hikâyesi Frances Ha (2012) ve çekimleri 52 hafta boyunca her salı günü yapılan sıradışı büyüme öyküsü 52 Salı (52 Tuesdays, 2013) yer alıyor.

