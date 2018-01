Paylaş

12 Ocak-4 Şubat

Pera Film geçen sene gerçekleştirdiği “Kuyruklu Hikâyeler: Sinemanın Köpekleri” adlı programının bir benzeri olan “Dilini Kedi Mi Yuttu?” seçkisi ile bu sene de gösterimlerine devam ediyor. Farklı türlerde kedileri konu edinen filmleri bir araya getiren program 12 Ocak-4 Şubat arasında gerçekleşecek. Program, Ben, Sen ve Diğerleri’nin (Me and You and Everyone We Know, 2005) yönetmeni Miranda July’nin yönettiği, bir kediyi evlerine alışlarının ardından ilişkileri de dönüşmeye başlayan bir çiftin hikayesini anlatan Gelecek (The Future, 2011) ile başlıyor. Farklı ülkelerden kedi hikayeleri dinleyeceğimiz programda, yalnız insanlara kedi kiralayan bir genç kızın hikayesini ele alan Kedi Kiralama Servisi (Rentaneko, 2012), bir ailenin sıradışı akşam yemeğine odaklanan Tuhaf Kedicik (Das Merkwürdige Kätzchen, 2013) ve kedileriyle mutlu mesut bir hayat süren bir çiftin hikâyesi Tomcat (Kater, 2016) filmleri yer alıyor. Korku-komedi Kedilere Alerjisi Var (She’s Allergic to Cats, 2016) ile Japon yönetmen Takashi Watanebe’nin yönettiği “kedi samuray” filmi Samuray Kedi (Neko Zamurai, 2016) ve “kedi ninja” filmi Kedi Ninja (Nekonin, 2017) da programda yer alan farklı türde filmler arasında. Programda ayrıca ikili bir hayat süren kedi Dino’nun maceralarını konu alan Fransız animasyon Hırsız Kedi Paris’te (Une Vie de Chat, 2010) ve geçtiğimiz sene vizyona giren belgesellerden, Ceyda Torun’un yönettiği Kedi (2016) gibi yapımlar da yer alıyor.