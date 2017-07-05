ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları

İstinye’deki Enka Kültür Sanat’ın yaz aylarında düzenlediği açık hava etkinlikleri arasında konserler ve tiyatro oyunlarının yanı sıra film gösterimleri de yer alıyor. Son dönemin popüler filmlerinden oluşan seçkide Temmuz ve Ağustos aylarında Kenneth Lonergan’ın Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea), Oliver Stone’un Snowden, Denis Villeneuve’ün Geliş (Arrival) ve Barry Jenkins’in Ay Işığı (Moonlight) filmleri izlenebilecek.
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Dergide Bu Ay
Bir Sinema Psikopatının Listesi
ERDEN KIRAL
1. Kirazın Tadı (Ta’m e Guilass, 1997)
2. İnek (Gaav, 1969)
3. Mouchette (1967)
4. Stromboli (1950)
5. Veronique’in İkili Yaşamı (La Double Vie de Veronique, 1991)
6. Para (L’argent, 1983)
7. Nazarin (1959)
8. Sevmek Zamanı (1965)
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Rastgele Bir Film
Winter Sleepers (Winterschläfer, 1997), 1998 yılında çektiği Koş Lola Koş (Lola Rennt) ile başta ABD olmak üzere tüm dünyada tanınan, son dönemde ise Wachowski Kardeşler ile beraber yönettiği Bulut Atlası’yla (Cloud Atlas, 2012) ve Sense 8 dizisiyle önce çıkan Alman yönetmen ve besteci Tom Tykwer’in erken döneminden bir film. Yönetmenin zaman, tesadüf ve kader kavramlarını dinamik bir estetikle irdelediği Koş Lola Koş’un bir yıl öncesinde çektiği ve bu meselelere kesişen hayatlar temasını de ekleyen film aynı zamanda Koş Lola Koş’un da habercisi gibi. Memento’vari bir hafıza kaybı yaşayan Rene bu ataklardan biri sırasında bir kazaya neden olur. Kazada yaralanan küçük kızın hemşiresi ise Rene’nin arabasını çaldığı adamla aynı evde yaşayan Laura’dır. Laura, ev arkadaşı Rebecca, arabanın sahibi Marco ve Rene hikâye ilerledikçe tüm sırlardan habersiz, beraber yaşamaya başlarlar. Alplerin fazlaca kasvetli atmosferini karakterlerinin karmaşık ilişkilerine, iç sıkıntılarına ve hikâyenin gizemine dair bir metafor olarak kullanan Tykwer, zamanın akışını ise bu geniş coğrafyayı hızla kat eden dinamik kamerasıyla yansıtıyor. Aslı Ildır
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- 8 yeni film vizyonda. 'Genco', 'Keman Öğretmeni' ve 'Örümcek-Adam: Eve Dönüş' haftanın öne çıkanları.… https://t.co/ccsXbkUcfh about 12 hours ago from Twitter Web Client ReplyRetweetFavorite
- RT @hoosierr: Ve sonunda Young Pope @altyazidergisi 'ne konu oldu aylardir bekliyordum kapak da muhtesem olmuş https://t.co/kXmgT0X2o2 08:00:57 PM Temmuz 06, 2017 from Twitter for iPhone ReplyRetweetFavorite
- Beyoğlu Sineması’nı yaşatmak için geliştirilen Beyoğlu Sineması Kartı projesi devam ediyor. Ayrıntılar için: https://t.co/mYrgKDKw3U 01:51:36 PM Temmuz 06, 2017 from Twitter for iPhone ReplyRetweetFavorite