ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları

Paylaş
Yaşamın Kıyısında

Yaşamın Kıyısında

İstinye’deki Enka Kültür Sanat’ın yaz aylarında düzenlediği açık hava etkinlikleri arasında konserler ve tiyatro oyunlarının yanı sıra film gösterimleri de yer alıyor. Son dönemin popüler filmlerinden oluşan seçkide Temmuz ve Ağustos aylarında Kenneth Lonergan’ın Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea), Oliver Stone’un Snowden, Denis Villeneuve’ün Geliş (Arrival) ve Barry Jenkins’in Ay Işığı (Moonlight) filmleri izlenebilecek.

www.enkasanat.org

Paylaş
 