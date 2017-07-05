ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları



Winter Sleepers (Winterschläfer, 1997), 1998 yılında çektiği Koş Lola Koş (Lola Rennt) ile başta ABD olmak üzere tüm dünyada tanınan, son dönemde ise Wachowski Kardeşler ile beraber yönettiği Bulut Atlası’yla (Cloud Atlas, 2012) ve Sense 8 dizisiyle önce çıkan Alman yönetmen ve besteci Tom Tykwer’in erken döneminden bir film. Yönetmenin zaman, tesadüf ve kader kavramlarını dinamik bir estetikle irdelediği Koş Lola Koş’un bir yıl öncesinde çektiği ve bu meselelere kesişen hayatlar temasını de ekleyen film aynı zamanda Koş Lola Koş’un da habercisi gibi. Memento’vari bir hafıza kaybı yaşayan Rene bu ataklardan biri sırasında bir kazaya neden olur. Kazada yaralanan küçük kızın hemşiresi ise Rene’nin arabasını çaldığı adamla aynı evde yaşayan Laura’dır. Laura, ev arkadaşı Rebecca, arabanın sahibi Marco ve Rene hikâye ilerledikçe tüm sırlardan habersiz, beraber yaşamaya başlarlar. Alplerin fazlaca kasvetli atmosferini karakterlerinin karmaşık ilişkilerine, iç sıkıntılarına ve hikâyenin gizemine dair bir metafor olarak kullanan Tykwer, zamanın akışını ise bu geniş coğrafyayı hızla kat eden dinamik kamerasıyla yansıtıyor. Aslı Ildır