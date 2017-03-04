23 Mart, 19:00 / SALT Galata
Fol Sinema, ‘mahsul’ teması etrafında şekillenen ve bir tohumun yaşam döngüsünü takip eden ‘Bahar’ programı dahilinde, ABD’li avangard sinemacı Jonas Mekas’ın Uykusuz Gece Masalları (Sleepless Nights Stories, 2011) filmini gösteriyor. Uykusuz Gece Masalları, Mekas’ın uykusuzluktan mustarip hâlini perdeye yansıtmak istercesine bir araya getirdiği video günlüklerinden oluşuyor. 88 yaşındaki ustanın filmi, el kamerasıyla çekilmiş ve kasten özensizce kurgulanmış 25 hikâyecikten meydana geliyor. Gösterim ücretsiz.