25 Şubat / Aynalıgeçit
Fol Sinema, uzun bir aranın ardından gösterimlerine yeniden başlıyor. Bu ay Beyoğlu Aynalıgeçit’te Merlyn Solakhan’ın otuz yıl sonra gün yüzüne çıkan ve geçtiğimiz yıl !f İstanbul’da gösterilen filmi Tekerleme izleyiciyle buluşacak. Askerî darbeden beş yıl sonra İstanbul sokaklarında dolaşan bir kadının öyküsünü takip eden film 1986’da Berlinale’de gösterilmiş, ardından da karanlığa gömülmüştü. Gösterimden önce Burak Çevik, Salt Araştırma Fonu ile desteklenen ‘Merlyn Solakhan’ın Filmlerinin Türkiye Sinemasındaki Yeri’ başlıklı bir sunum yapacak.