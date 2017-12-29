Güncel İtalyan Sineması

9-30 Ocak / Akbank Sanat
İtalyan Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte günümüz İtalyan sinemasından dört film izleyiciyle buluşacak. Napoli’de yaşayan dört çocuğun hikâyesine odaklanan Güzel Şeyler (La Cose Belle, 2013) belgeseliyle 9 Ocak’ta başlayan program, 16 Ocak’ta başrollerini Riccardo Scamarcio ve Sharon Stone’un paylaştığı Bir Altın Çocuk’la (Un Ragazzo D’oro, 2014) devam edecek. Program kapsamında 23 Ocak’ta genç bir işkadınının kendisine miras kalan çiftlikte yaşadıklarını anlatan komedi türündeki Sen Hiç Aya Gittin Mi? (Sei Mai Stata Sulla Luna?, 2015), 30 Ocak’taysa İtalya’da fahri vatandaşlık verilen köpek Italo’nun gerçek hikâyesinden esinlenen Italo (Italo Barocco, 2014) izlenebilir. Gösterimler ücretsiz.