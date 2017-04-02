20-23 Nisan / İstanbul Modern Sinema
İstanbul Modern Sinema’nın tanınmış yönetmenlerin ilk filmlerine odaklanan ‘İlk Uzun Metrajım’ programı kapsamında bu ay Hastalar (Les Patients, 1990), Tanrının Ofisi (Les Bureaux de Dieu, 2008) ve Kuzey Garı (Gare du Nord, 2013) gibi filmleri gösterilecek Fransız yönetmen Claire Simon’la bir de söyleşi gerçekleştirilecek. Belçikalı yönetmen Joachim Lafosse’un 2004 yılında Locarno Film Festivali’nde Altın Leopar için yarışan ilk filmi Kendine Has Delilik (Folie Privée, 2004) de bu ay ‘İlk Uzun Metrajım’ kapsamında izlenebilecek.