İstanbul Japon Filmleri Gösterimi

5-26 Mart
Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ‘İstanbul Japan Week 2018’ etkinlikleri kapsamında son dönem Japonya sinemasından filmleri izleyiciyle buluşturacak. Programda Hirokazu Koreeda’nın çocukları karışan iki ailenin hüzünlü hikâyesini ele aldığı Benim Babam, Benim Oğlum (Soshite Chichi Ni Naru, 2013), bir beden değişimi öyküsü anlatan anime Senin Adın (Kimi No Na Wa, 2016) ve Naomi Kawase’nin yaşlı bir kadının umut dolu hikâyesine odaklandığı Umudun Tarifi (An, 2015) öne çıkıyor.
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