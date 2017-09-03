İyi Bir Komşu

21 Eylül-1 Ekim / İstanbul Modern Sinema
15. İstanbul Bienali kapsamında gerçekleştirilecek gösterimlerde komşuluk hâllerini mercek altına alan, aynı mekânı paylaşmak üzerine düşünen filmlere yer veriliyor. Programda, yaşam alanı mültecilerin durak noktasına dönüşen milliyetçi bir adamın hikâyesine odaklanan Yannis Sakaridis imzalı Amerika Meydanı (Plateia Amerikis, 2016), Portekizli auteur Pedro Costa’nın Lizbon’daki bir mahallede geçen Gençler Yürüyor’u (Juventude Em Marcha, 2006), Japon animasyon ustası Hayao Miyazaki’nin kült filmlerinden Komşum Totoro (Tonari No Totoro, 1988) ve terk ettiği mahallesine uzun yıllar sonra geri dönen ünlü bir yazarın hikâyesini anlatan Saygın Vatandaş (El Ciudadano Ilustre, 2016) yer alıyor. 1980’lerin popüler dizilerinden Perihan Abla’nın ilk bölümü de ‘İyi Bir Komşu’ kapsamında izlenebilecek.