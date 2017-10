Paylaş

19-23 Ekim / İstanbul Modern Sinema

23-27 Ekim / SineBU

Başka Sinema ve İstanbul Modern Sinema işbirliğiyle düzenlenen Kanada Film Günleri’nin ilk bölümü, 19-23 Ekim tarihlerinde İstanbul Modern’de gerçekleşecek. Deepa Mehta’nın muhafazakâr ve baskıcı değerlere meydan okuyan kadın hikâyelerinden esinlenen ‘Deepa Mehta: Bir Başkaldırı Sineması’ başlığı altında, Hint asıllı Kanadalı yönetmenin Element Üçlemesi de dahil olmak üzere altı film gösterilecek. Üçlemenin yönetmenin Kanada’ya göç etmeden önce çektiği ilk filmi Ateş (Fire, 1996) kendi mutsuz evliliklerine hapsolmuş ve birbirine âşık iki kadının hikâyesini anlatırken, ikinci filmi Toprak (Earth, 1998) ise 1947 yılında Hindistan ve Pakistan’ın ayrılışına şahit olan sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun öyküsünü ele alıyor. Yönetmenin Kanada’da çektiği ve Yabancı Dilde En İyi Film dalında bu ülkenin Oscar adayı olan Su (Water, 2005) ise 1938 yılında geçen ve Hindistan’daki dul kadınların hikâyelerine odaklanan bir dram. 21 Ekim günü saat 17:00’de İstanbul Modern’de bir söyleşiye de katılacak olan Mehta’nın program kapsamında gösterilecek diğer filmleri şöyle: Yeryüzü Cenneti (Heaven on Earth, 2008), Geceyarısı Çocukları (Midnight Children, 2012) ve son filmi Şiddetin Anatomisi (Anatomy of Violence, 2016).

Kanada Film Günleri’nin 23-27 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi SineBU’da gerçekleşecek ikinci kısmındaysa Kanada’nın önde gelen yönetmenlerinin filmlerinden bir seçki sunulacak. Gösterilecek filmler şöyle: David Cronenberg’ün Hollywood’da var olmaya çalışan bir aileye odaklanan filmi Yıldız Haritası (Maps to the Stars, 2014), genç yönetmen Xavier Dolan’ın ergenlik çağındaki bir çocuğun annesiyle sorunlu ilişkisine odaklanan filmi Mommy (2014), son olarak Geliş (Arrival, 2017) filmiyle beğeni toplayan Denis Villeneuve’ün en çarpıcı filmlerinden İçimdeki Yangın (Incendies, 2010), Atom Egoyan’ın pek çok çocuğun ölümüyle sonuçlanan trajik bir otobüs kazasının sonrasında gelişen olayları anlatan Başka Bir Dünya’sı (The Sweet Hereafter, 1998), Jean Marc- Vallée’nin ilk büyük çıkışını yaptığı Çılgın (C.R.A.Z.Y, 2005), Sarah Polley’nin röportajlar aracılığıyla kendi aile geçmişini sorguladığı belgesel Anlattığımız Hikâyeler (Stories We Tell, 2012), denizaltında mahsur kalan bir grubu anlatan, Guy Maddin’in yönettiği Yasaklı Oda (Forbidden Room, 2015), Montreal’da yaşayan Cezayir göçmeni Bachir Lazhar’ın hikayesini ele alan Canım Öğretmenim (Monsieur Lazhar, 2012) ve Michael Melski’nin yönettiği Perfume Wars (2016).

www.baskasinema.com