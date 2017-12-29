20 Ocak / Beykoz Kundura
Geçtiğimiz Ağustos ayında Restore Film Günleri’ni düzenleyen Beykoz Kundura, etkinliklerine ‘Karlar Altında Kâbuslar’ başlıklı tek günlük bir programla devam ediyor. Fabrika çalışanlarının bir dönem sinema olarak kullandığı eski lastik revizyon binasında düzenlenecek gösterimde, üç farklı kış filmi arka arkaya seyirciyle buluşacak. Program, Bill Murray’nin gizemli bir biçimde sürekli aynı günü yaşamak zorunda kalan bir adamı canlandırdığı Harold Ramis imzalı komedi klasiği Bugün Aslında Dündü’yle (Groundhog Day, 1993) başlayacak. Ardından John Carpenter’ın yönettiği kült korku-bilimkurgu filmi Şey (The Thing, 1982) ve son olarak da kışın ortasında devasa bir otelde yalnız başına kalan bir ailenin dehşet verici öyküsünü anlatan, başrollerini Jack Nicholson ve Shelley Duvall’ın paylaştığı Stanley Kubrick başyapıtı Cinnet (The Shining, 1980) gösterilecek.