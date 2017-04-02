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5-15 Nisan / İstanbul, 20-30 Nisan / Ankara

İstanbul ve Ankara Film Festivali bünyesinde düzenlenecek Kino 2017 gösterimleri, daha sonra İzmir ve Diyarbakır’da devam edecek. Bu seneki Berlin Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde yer alan, Yeni Alman Sineması’nın önemli temsilcilerinden Volker Schlöndorff’un yönettiği Unutulmayan Aşk (Rückkehr nach Montauk) öne çıkan filmlerden. Aynı kuşaktan Werner Herzog’un Michael Shannon ve Gael García Bernal gibi oyunculara yer verdiği politik gerilimi Tuz ve Ateş (Salt and Fire) de programda yer alıyor. Cate Blanchett’in on üç farklı karakteri canlandırdığı, Alman sanatçı Julian Rosefeldt’in video enstalasyon çalışması Manifesto ise yönetmeninin katılımıyla beraber seyirciyle buluşacak. Alman oyuncu Maria Schrader’in yönettiği, Avusturyalı yazar Stefan Zweig’ın yaşamının son dönemine odaklanan Şafak Sökmeden (Vor der Morgenröte) ve Tokyo Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne layık görülen Die Blumen von Gestern de programda yer alan filmlerden.

kinotr.org