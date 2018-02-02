Macar Sineması’ndan Bir Usta: Zoltan Fabri



Gizli Dosya (Hidden Agenda, 1990), Ken Loach filmografisinde ‘arada kalmış’ bir filmdir; oysa sinema tarihinin en önemli gladio filmlerinden biri kabul edilir. ‘Demir Leydi’ Margaret Thatcher iktidarı döneminde İrlanda’da geçen hikâye, ABD’li bir insan hakları savunucusunun öldürülmesi üzerine kurulur. Olayı soruşturmakla görevlendirilen Dedektif Peter Kerrigan (Brian Cox) ve yardımcısı Ingrid Jessner (Frances McDormand), Amerikalı’ya uyarı yapılmadan ateş edildiğini ortaya çıkarır. O sırada Jessner’a ulaştırılan bir ses kaseti, bazı muhafazakâr odakların Thatcher iktidarını sağlamlaştırmak için bir dizi yasadışı iş çevirdiğini ortaya koymaktadır. Gizli Dosya, bir yandan iktidarın İrlanda sorununu “terör sorunu” gibi algılayıp iç politikaya malzeme yapmasını, diğer yandan da devlet bürokrasisi içindeki insanların iyi niyetinin bu durumu düzeltmede yetersiz kaldığını göstermesi açısından çarpıcı bir yapımdır. Filmin, Frances McDormand’ın ağzının İngiliz bayrağıyla kapatıldığı afişi ise tarihe geçecek cinstendir! Filmin gösteriminin ardından Ken Loach’un iktidar medyası tarafından “İngiltere Düşmanı” ilan edildiğini de ekleyelim. Şenay Aydemir