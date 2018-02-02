Macar Sineması’ndan Bir Usta: Zoltan Fabri

6-27 Şubat / Akbank Sanat
Akbank Sanat bu ay Macar yönetmen Zoltan Fabri’nin 1956-1978 arasında çektiği beş filmi seyirciyle buluşturuyor. Program 6 Şubat’ta, hem bir aşk hikâyesi hem de dönemin Macaristan’a bakışı niteliğindeki Atlıkarınca’yla (Körhinta, 1956) başlıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerleri ile toplama kampında tutulan Macarlar arasındaki futbol maçını konu alan Cehennemde İki Devre (Ket Felidö A Pokolban, 1961) 8 Şubat’ta, oyun alanlarını korumaya çalışan çocukların öyküsünü anlatan Ferenc Molnár uyarlaması Pal Sokağı Çocukları (A Pal Utcai Fiuk, 1968) 15 Şubat’ta, 1944 yılında geçen bir bar sohbetine odaklanan Beşinci Mühür (Az Ötödik Pecset, 1976) de 20 Şubat’ta seyirciyle buluşacak. Programın son filmi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya göç eden bir grup Macar işçinin hikâyesine odaklanan ve 27 Şubat’ta gösterilecek olan Macarlar (Magyarok, 1978). Akbank Sanat’ta gerçekleşecek tüm gösterimler ücretsiz.