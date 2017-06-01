Mutlu Olma İhtimalimiz

1-11 Haziran / İstanbul Modern Sinema
İstanbul Modern Sinema, yaz aylarını son dönemin en iyi filmlerinden oluşan bir seçkiyle karşılıyor. Fransız yönetmen Mia Hansen-Løve’ın Nisan ayında vizyona giren Gelecek Günler’i (L’avenir), atmışlı yaşlarına yaklaşırken hayatı baştan aşağı değişen felsefe öğretmeni Nathalie’nin öyküsünü anlatıyor. Isabelle Huppert’in ustalıklı performansıyla sürüklediği film, incelikli kurgusuyla dikkat çeken bir dram. Geçtiğimiz yıl Cannes’da beğeniyle karşılanan Hizmetçi (Ah-ga-ssi), Güney Koreli usta Park Chan-wook’un imzasını taşıyan bir erotik gerilim. Olivier Assayas’ın başrolü Kristen Stewart’a teslim ettiği Hayalet Hikâyesi (Personal Shopper) ise, yakın zamanda trajik bir biçimde kaybettiği ikiz kardeşinin ruhuyla iletişim kurmaya çalışırken bir yandan da Paris’te bir top modelin asistanlığını yapan genç Maureen’in öyküsünü anlatan sıradışı bir dram.