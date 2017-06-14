3-30 Haziran / Akbank Sanat
İsveç, Norveç ve Danimarka sinemalarının son yıllarda dikkat çeken örneklerinin yer aldığı Nordik Film Günleri’nde dokuz film izleyicilerle buluşacak. Seçkinin en dikkat çeken yapımı, Thomas Vinterberg’in geçtiğimiz yıl Berlin Film Festivali’nde yarışan ve festivalden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’yle dönen Komün‘ü (Kollektivet). Film, kızları Freja ile mutlu bir hayat süren Erik ve Anna’nın Kopenhag’daki lüks evlerinde bir komün kurmalarını anlatıyor. Dağlarda kar küreyicilik yapan Nils’in, oğlunun kuşkulu ölümünün ardından Norveçli vegan gangster “Kont” ile Sırp mafya babası “Papa” arasında bir savaş çıkartmasını ele alan Buz, Kar ve İntikam (Kraftidioten, 2014), iki kardeşin Oslo’nun ortasında eski bir kasaba evindeki yaşamlarını gözlemleyen belgesel Erkek Kardeşler (Brodre, 2015) ve her şeyi geride bırakarak uzun bir yolculuğa çıkan Isak ve Em’in nefes kesen macerasını anlatan Sonsuz Yaz (Odödliga) seçkinin dikkat çeken diğer yapımları.