Perşembe Sineması

Paylaş

6 Nisan-8 Haziran

‘Ev’ teması çerçevesinde gösterimler düzenleyen Salt Perşembe Sineması’nın bu ayki programında şu filmler yer alıyor: New York’taki bir apartman dairesinde yaşayan ve dış dünya algıları filmlerden ibaret altı kardeşin belgeseli The Wolfpack (2015), yalnız başına bir minibüste yaşayan Bayan Shepherd’ın bir oyun yazarının yanına park etmesiyle başlayan on beş yıllık zoraki komşuluk sürecini konu alan Zoraki Komşu (The Lady in the Van, 2015), Tom Ford’un ilk uzun metrajı Tek Başına Bir Adam (A Single Man, 2009) ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Londra’da inşa edilen Barbican Estate projesinin belgeseli Barbicania (2014).

www.saltonline.org