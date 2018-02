Mimar Louis Kahn ve Mimarlık Üzerine Filmler: Sessizlik ve Işık

Paylaş

2 Şubat – 4 Mart

Pera Müzesi, “Louis Kahn’a Yeni/den Bakış” sergisi kapsamında “Sessizlik ve Işık” başlıklı bir gösterim programı düzenliyor. Ünlü mimar Louis Kahn’ın yapıtları, mirası ve mimarisinin sinema üzerindeki etkisini gözler önüne seren programda, belgesel ve kurmaca toplam yedi film gösterilecek: sanatçının eserlerini inceleyen Louis Kahn: Sessizlik ve Işık (Louis Kahn: Silence and Light, 1995), mimar babası ile tekrar bağ kurmaya çalışan Nathaniel’in öyküsü Mimar Babam: Bir Oğlun Yolculuğu (My Architect: A Son’s Journey, 2003), Peter Greenaway imzalı Mimarın Göbeği (The Belly of an Architect, 1987), Buenos Aires’te geçen romantik komedi Yan Pencere (Sidewalls, 2011), uluslararası şehir planlamacılarını, mimarları ve düşünürleri bir araya getiren belgesel İnsan Ölçeği (The Human Scale, 2012), Wim Wenders ve Robert Redford’un da aralarında bulunduğu altı yönetmenin imzasını taşıyan Kültür Katedralleri (Cathedrals of Culture, 2014) ve komün yaşama uygun tasarlanmış bir apartmanı konu edinen belgesel Sonsuz Mutluluk (The Infinite Happiness, 2015).

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız