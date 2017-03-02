‘Tek ve Çok’ Gösterimleri

2 Mart-4 Nisan / Çağdaş Sanatlar Merkezi
Geçtiğimiz sonbahar SALT Galata’da gerçekleştirilen ‘Tek ve Çok’ sergisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyarete açılıyor. SALT’ın 1980’ler Türkiye’sine dair araştırmaları kapsamında yapılandırılan sergi, ‘özgün kopya’ kavramına odaklanıyor. 1955’ten 1995’e Türkiye’deki üretim ortamını, 1980’lerde dolaşımda olan nesneler üzerinden inceleyen sergi kapsamında gösterilecek filmler de bu perspektifi zenginleştiren bir seçkiden ibaret: Video salonunda sürekli dönecek olan Cem Kaya imzalı Motör: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması (2014) belgeselinin yanı sıra Başar Sabuncu’nun Çıplak Vatandaş’ı (1985), Atıf Yılmaz’ın Bir Yudum Sevgi’si (1984), Duygu Sağıroğlu’nun Bitmeyen Yol’u (1965) ve Ertem Göreç’in Karanlıkta Uyananlar’ı (1964).