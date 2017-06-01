UNIQ Açıkhava Film Festivali

1 Haziran-16 Eylül / UNIQ Açıkhava Sahnesi
Haziran ayından itibaren UNIQ İstanbul ve Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleştirilecek açıkhava gösterimlerinde her hafta Salı, Perşembe ve Pazar geceleri, geçtiğimiz seneye damgasını vuran yapımlar seyirciyle yeniden buluşacak. 1 Haziran’da bol Oscar’lı müzikal Âşıklar Şehri’yle (La La Land) başlayacak gösterimler 4 Haziran’da Pedro Almodóvar imzalı Julieta ve 6 Haziran’da Pablo Larraín’in yönettiği Jackie’yle devam edecek. Ay boyunca sürecek gösterimler arasında 8 Haziran’daki ‘Kısa Film Gecesi’ ya da 18 Haziran’da Kabakçığın Hayatı (Ma Vie de Courgette) ve Kırmızı Kaplumbağa’nın (La Tortue Rouge) bir arada gösterileceği animasyon gecesi gibi sürprizler de var. Haziranın son filmiyse, ayın 29’unda gösterilecek olan Mehmet Can Mertoğlu imzalı Albüm.