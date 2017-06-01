UNIQ Açıkhava Film Festivali



Nixon’ın başkan seçildiği 1968 seçimlerinden bir gün öncesinde başlayan filmde, Beverly Hills’in çapkın kuaförü George kendi salonunu açma hayalleri kurmaktadır. Evli sevgililerinden Felicia’nın zengin kocası Lester’la ortak salon açma planları yaparken, Lester’ın metresinin kendi eski sevgililerinden biri, belki de tek gerçek aşkı olan Jackie olduğunu öğrenir. Öte yandan oyunculuk kariyerinde ilerlemeye çalışan mevcut sevgilisi Jill de George’la bir geleceği olup olamayacağını merak etmektedir. Seçim gecesi Lester’ın verdiği bir partide hepsi aynı çatı altında bir araya gelir. Hal Ashby’nin yönettiği Shampoo’nun (1975) esas sahibi, aynı zamanda başrol oyuncusu da olan Warren Beatty sayılabilir. Başrollerde Beatty’ye Julie Christie, Goldie Hawn, Lee Grant ve Jack Warden eşlik ederken Felicia ile Lester’ın kızları rolünde gencecik bir Carrie Fisher var. Filmin yapımcısı da olan Beatty, senaryoyu Robert Towne’la birlikte kaleme almış. Gerçek karakterlerden ilham alarak yazdıkları bu film, seçimi arka plana alarak aslında 1960’ların özgürlükçü cinsiyet politikaları ve hayat tarzlarıyla dalgasını geçer. Filmin Watergate davasının sonuçlanmasının hemen sonrasında vizyona girmesi de tesadüfi değildir. Hollywood Rönesansı’na yakışan gerçekçi ve mahzun finaliyle Shampoo, sonunu bildikleri bir siyasi macera üzerinden seyirciye sürekli göz kırpar. Yeşim Burul