Yakın Dönem Hollanda Sineması

11-25 Şubat / Akbank Sanat
Akbank Sanat bu ay yakın dönem Hollanda filmlerini seyirciyle buluşturuyor. Hollanda Başkonsolosluğu’nun desteğiyle gerçekleşecek programda, garajlarının ellerinden alınmasını engellemek için Rotterdam Maratonu’nda koşmaya karar veren bir grup gencin hikâyesini anlatan Maraton (De Marathon, 2012), yatılı bir ilkokul öğretmeni ile yaramaz öğrencilerini konu alan Bay Twister: Eğlenceli Sınıf (Mees Kees, 2012) ve müzik yapmak isteği babasının engellemeleriyle karşılaşan küçük bir çocuğa odaklanan Finn (2013) gibi aile filmleri ağırlıkta.