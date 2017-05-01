Yakın Dönem Latin Amerika Sineması

4-27 Mayıs / Akbank Sanat
Akbank Sanat, Mayıs ayında son dönemin Latin Amerika sinemasına odaklanan dokuz filmlik bir gösterim programı düzenliyor. İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün ve katılımcı ülkelerin elçiliklerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Peru, Şili ve Venezuela’dan birer film izleyiciyle buluşacak. 4 Mayıs’ta Juan Carlos Cremata Malberti ve Iraida Malberti Cabrera’nın Yaşa Küba’sıyla (Viva Cuba, 2005) başlayacak program, 27 Mayıs’ta Alberto Durant’ın yönettiği Peru yapımı Büyük İkramiye’yle (El Premio, 2009) sona erecek.