Yakın Dönem Romen Sineması

8-29 Nisan / Akbank Sanat
Nisan ayında Akbank Sanat’ta, Romanya sinemasının yakın dönem örneklerinden beşi izleyiciyle buluşacak. Programın öne çıkan filmleri arasında Çavuşesku döneminde ülkeye kaçak olarak sokulan Amerikan filmlerine dublaj yapan Irina Nistor’un öyküsünü anlatan belgesel Chuck Norris Komünizme Karşı (Chuck Norris vs. Communism, 2008), Amerika’ya giden kızlarıyla yıllar sonra yeniden buluşan bir çifte odaklanan Ben Yaşlı Cadaloz Bir Komünistim (Sunt o Baba Comunista, 2013) ve Romanya sinemasının ilk filminin çekilişini konu alan Gerisi Sessizlik (Restul e Tacere, 2008) sayılabilir.