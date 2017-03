15. Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali

Paylaş

11 Mart-30 Nisan

Bu sene on beşinci kez düzenlenecek Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 11 Mart-30 Nisan tarihleri arasında yedi farklı şehirde seyirciyle buluşacak. Farklı başlıklar altında gösterilecek kırkın üzerinde filmin yanı sıra atölye, forum ve söyleşilere de yer veren festival İstanbul’dan sonra Adana, Bodrum, Çanakkale, Giresun, Mersin ve İzmir’de devam edecek. Festivalin Türkiye’den kadın yönetmenlerin filmlerine yer veren ‘Kadınların Sineması/Türkiye’ bölümünde geçen sene vizyona giren ya da henüz vizyon şansı bulamamış filmlere yer verilecek. Programda Ahu Öztürk’ün yönettiği, gündelikçi olarak çalışan iki Kürt kadının hikâyesini anlatan Toz Bezi, Azra adında bir kadının Afganistan’da çıktığı yolculuğu ele alan Gözde Kural imzalı Toz, Senem Tüzen’in genç bir yazar ile annesinin sancılı ilişkisini anlattığı Ana Yurdu ve oyuncu Görkem Yeltan’ın ilk yönetmenliği Yemekteydik ve Karar Verdim gibi ilk filmler yer alıyor. Yeşim Ustaoğlu’nun biri psikiyatrist, diğeri genç yaşta evlendirilmiş ve travmaya maruz kalmış iki kadının kesişen dünyalarını anlattığı Tereddüt ile televizyondan sinemaya geçen iki kadın yönetmenin, Türkan Derya’nın Çok Uzak Fazla Yakın’ı ile Çiğdem Sezgin’in Kasap Havası filmleri de bu bölümde izlenebilecek. Kadına karşı şiddet temasını ele alan, Gülten Taranç’ın yönettiği Yağmurlarda Yıkansam ve Özlem Sarıyıldız’ın İstanbul’da yolları kesişen beş müzisyenin hikâyesini anlattığı belgeseli İstanbul Makamı da Türkiye’den gösterilecek filmler arasında. ‘Hatırlamak ve Anlatmak İçin Şehre BAK’ projesi kapsamında çekilen Koma Dam, Esme Madra’nın yönettiği Su Almaya Gidiyorum Bir Şey İsteyen Var Mı? ve Filiz Işık Bulut’un yönettiği Zelal gibi kısa filmler de yine bu bölümde. Festivalin dünyadan kadın yönetmenlerin filmlerini içeren ‘Kadınların Sineması’ bölümündeki filmlerden bazıları şöyle: Polonyalı Agnieszka Smoczynska’nın yönettiği, iki denizkızının hikâyesini anlatan Deniz Kızlarının Şarkısı (Córki Dancingu, 2015), Anne Fontaine’in son filmi Masumlar (Les Innocentes, 2016), Hindistanlı Ananya Kasarvalli’nin yönettiği ve trans bir tiyatrocunun hikâyesini anlatan Hari’nin Günlüğü (Harikatha Prasanga, 2016), savaşın açtığı yaralara odaklanan Gürcistan yapımı Başkasının Evi (Skhvisi Sakhli, 2016), Lübnanlı bir genç kadının Fransa’daki öğrencilik hayatını anlatan Paris Kadını (Peur de Rien, 2015), Mısır’da 2011’de başlayan ayaklanmaya odaklanan belgesel Ben Halkım (Je Suis le Peuple, 2014) ve Icíar Bollaín imzalı Zeytin Ağacı (El Olivo, 2016). Aynı bölüm altında İran, İngiltere ve İspanya’dan çeşitli kısa filmler de yer alıyor. ‘Yeryüzü Sineması’ bölümü kapsamında Hindistanlı/Kanadalı yönetmen Deepa Mehta’nın filmlerine yer verilecek. Ateş (Fire, 1996), Toprak (Earth, 1998) ve Su (Water, 2005) filmlerinden oluşan Element Üçlemesi’ne ve Yeni Delhi’de bir otobüste bir grup erkeğin tecavüzüne uğrayan Jyoti Singh’in gerçek öyküsünden yola çıkan yeni filmi Anatomy of Violence filmine de yer verilecek. Fransız sosyolog ve feminist Christine Delphy’nin ikinci dalga feminizme politik ve teorik katkılarını hayatıyla beraber ele alan belgesel Feminist Değilim Ama… (Je ne Suis pas Féministe, Mais…, 2015) filminin de özel bir gösterimi yapılacak. ‘Yeryüzünden Edilenler’ bölümündeyse, Ürdün’e sürül- dükten sonra tekrar bir araya gelerek bir tiyatro oyunu sergileyen altmış Suriyeli kadının hikâyesini anlatan Suriye Sultanları (Queens of Syria, 2014), Müret İşitmez’in ailesinin 70’lerde Fransa’ya göç edişini anlattığı belgeseli Annem ve Babam (2015) ve Tunuslu-Fransız yönetmen Leyla Bouzid’in yönettiği, genç bir rock yıldızının hikâyesini anlatan Tam Gözlerimi Açarken (À Peine J’ouvre les Yeux, 2015) gibi filmler izlenebilecek. Filmmor’un tüm etkinlikleri ücretsiz.

www.filmmor.org