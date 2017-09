16. Filmekimi

Paylaş

29 Eylül-8 Ekim

Bu yılki Filmekimi programında, başta Cannes olmak üzere dünya festivallerinde heyecanla karşılanan birçok yapıma yer veriliyor. Aile kurumuna sert eleştiriler yönelten Turist’in (Force Majeure, 2014) ardından bu sefer de sanat dünyasına sarkastik bir bakış atan Ruben Östlund’un Cannes’da Altın Palmiye’ye uzanan The Square’i, Safdie Kardeşler’in Robert Pattinson’ın performansıyla öne çıkan yeni filmi Good Time, Cannes’dan En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle dönen Lynne Ramsey imzalı You Were Never Really Here, Robin Campillo’nun yönettiği ve Cannes’da Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan 120 BPM (120 Battements par Minute) programın öne çıkan yapımlarından. Ayrıca Yunan Yeni Dalgası’nın sıradışı tarzıyla dikkat çeken yönetmeni Yorgos Lanthimos’un Cannes’dan En İyi Senaryo ödülüyle dönen son filmi The Killing of a Sacred Deer, usta yönetmen Michael Haneke’den Happy End, Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev’in Cannes’da Jüri Ödülü’ne layık bulunan filmi Loveless (Nelyubov), Fatih Akın’ın Diane Kruger’a Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandıran In the Fade’i (Aus dem Nichts) ve Cannes’da En İyi Yönetmen ödülü alan ikinci kadın yönetmen olarak tarihe geçen Sofia Coppola’dan The Beguiled da merakla beklenen filmler arasında. Filmekimi programının şimdiye kadar açıklanan diğer filmlerinden bazıları şöyle: Cannes’ın ‘Yönetmenlerin 15 Günü’ bölümünden büyük ödülle dönen ve başrolünde Juliette Binoche’un yer aldığı Claire Denis imzalı Bright Sunshine In (Un Beau Soleil Intérieur), Morrissey’in gençliğini anlatan England is Mine ve Jean-Luc Godard’ın gençliğine odaklanan Michel Hazanavicius imzalı Redoutable (Le Redoutable).

filmekimi.iksv.org