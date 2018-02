17. !f İstanbul

Paylaş

15-25 Şubat / İstanbul , 1-4 Mart / Ankara, İzmir

Bu sene on yedincisi düzenlenen !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde ‘Keşif’, ‘Aşk ve Başka Bi’ Dünya’, ‘Galalar’, ‘!f Yeni’ ‘!f Müzik’, ‘!f Kült’ ve ‘!f Kolik’ gibi başlıklar altında gösterilecek filmlerin yanı sıra pek çok atölye ve etkinlik de yer alacak. ‘Galalar’ bölümünde öne çıkan yapımlar Paul Thomas Anderson’ın heyecanla beklenen son filmi Phantom Thread, Richard Linklater’ın üç Vietnam gazisinin hikâyesine odaklanan kara komedisi Son Kahraman (Last Flag Flying), Amerikan bağımsız sinemasının Tangerine’le (2015) tanınan genç yönetmeni Sean Baker’ın imzasını taşıyan The Florida Project, John Cameron Mitchell’ın yeni filmi Partilerde Kız Tavlama Sanatı (How to Talk to Girls at Parties), eski bir Hollywood oyuncusu ile sevgilisinin ilişkisini konu edinen Yıldızlar Asla Ölmez (Film Stars Don’t Die in Liverpool) ve Cannes’da Belirli Bir Bakış ödülünün sahibi olan Nisan’ın Kızları (April’s Daughter). ‘Galalar’da izlenebilecek diğer filmler arasında Zambiyalı yönetmen Rungano Nyoni’nin cadılıkla suçlanan genç bir kadının trajik hikâyesini anlattığı Ben Cadı Değilim (I Am Not a Witch), başrolünde Isabelle Huppert’in yer aldığı Fransız komedisi Bayan Hyde (Madam Hyde) ve Rakka’daki aktivist bir gruba odaklanan belgesel Hayaletler Kenti (City of Ghosts) yer alıyor.

Programın açılış filmi Greta Gerwig’in tek başına yönettiği ilk uzun metrajı Uğur Böceği (Lady Bird) olurken, kapanışı ise “tarihin en kötü filmlerinden biri” olarak ünlenen The Room’un (2003) yönetmeni Tommy Wiseau’nun öyküsünü anlatan James Franco imzalı Felaket Sanatçı (The Disaster Artist) yapıyor. ‘Galalar’ bölümünün sürpriziyse, restore edilmiş kopyasıyla gösterilecek Metin Erksan klasiği Sevmek Zamanı (1965).

Farklı ülkelerden yapımların yarıştığı ‘Keş!f Uluslararası Yarışma Bölümü’nde dikkat çeken filmler arasında Shevaun Mizrahi’nin yönettiği, Locarno’dan ödülle dönen Uzak Evren (Distant Constellation), Toronto’da FIPRESCI Ödülü kazanan Sürüklenme (Drift), Güney Afrika yapımı sıradışı yolculuk filmi Aşkın Fantezi (High Fantasy) ve Cannes’ın ‘Yönetmenlerin 15 Günü’ bölümünde FIPRESCI ödülü kazanan Hiçlik Fabrikası (A Fábrica de Nada) yer alıyor.

!f İstanbul’un yeni bölümü ‘!f Yeni’ ise Türkiye’den ve Türkiye’yle ilgili filmleri yenilenmiş kopyalarıyla gösterilecek: seyirciyle buluşturacak. Bu bölümde Emre Erdoğdu’nun ilk filmi Kar, bir rock grubunun çıktığı turneyi takip eden belgesel Anadolu Turnesi ve İtalyan yönetmen Giulia Frati’nin İstanbul’daki kentsel dönüşüme odaklanan müzik belgeseli İstanbul Yankıları (İstanbul Echoes) dikkat çekiyor. ‘Aşk ve Başka Bi’ Dünya’ Yarışması’ndaysa Kaliforniya’da bir hapishanede gerçekleştirilen terapi seanslarını kayda alan Terapi (The Work) ve İranlı muhalif müzisyen Shahin Najafi’nin yaşamına odaklanan Tanrı Uyuduğunda (When God Sleeps) öne çıkıyor.

‘!f Kült’ bölümünde üç kült bilimkurgu, yenilenmiş kopyalarıyla gösterilecek: Rainer Werner Fassbinder’in oyuncu olarak yer aldığı 1982 yapımı distopik Kamikaze ’89, Kraliçe Elizabeth’in modern İngiltere’ye ışınlandığı Derek Jarman imzalı punk klasik Jübile (Jubilee, 1978) ve Lizzie Borden’ın feminist bilimkurgusu Ateşlere Doğmak (Born in Flames, 1983).

Festivalin diğer bölümleriyse korku filmlerinin bir araya geldiği ‘Karanlık ve Köşeli’, daha önceki işleri !f’te gösterilen yönetmenlerin yeni filmlerinin izlenebileceği ‘!f Kolik’ ve sanatçı biyografilerine odaklanan ‘Sanat Hayat İçindir!’.

ifistanbul.com