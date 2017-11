23. Gezici Festival

Paylaş

1-14 Aralık

Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği Gezici Festival, farklı coğrafyalardan filmleri bir araya getiren zengin programıyla bu sene yirmi üçüncü kez izleyiciyle buluşuyor. Festivalin bu yılki durakları Ankara, Sinop ve Kastamonu olacak. Programda ‘Dünya Sineması’ başlığı altında gösterilecek yapımlar arasında usta yönetmen Michael Haneke’nin Cannes Film Festivali’nde yarışan son filmi Mutlu Son (Happy End) ile Fransız auteur Agnès Varda’nın fotoğraf sanatçısı JR’la birlikte çektiği belgesel Mekânlar ve Yüzler (Visages, Villages) öne çıkıyor. Bu bölümdeki diğer filmlerden bazıları şöyle: Filistinli yönetmen Annemarie Jacir’in yerel bir gelenek üzerinden sıradışı bir baba-oğul hikâyesi anlattığı Düğün Davetiyesi (Wajib), bir grup askerin travmaları üzerinden savaş karşıtı bir bakış ortaya koyan, Bosna-Hersek’in Oscar adayı Erkekler Ağlamaz (Muskarci ne Placu), Çin sinemasının genç isimlerinden Vivian Qu’nun yönettiği Melekler Beyaz Giyer (Angels Wear White) ve İranlı yönetmen Vahid Jalilvand’ın Venedik Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü kazanan Tarihsiz, İmzasız’ı (No Date, No Signature). Meksikalı şarkıcı Chavela Vargas’ın yaşam öyküsüne odaklanan ve Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde İzleyici Ödülü kazanan Chavela ile IŞİD tarafından Rakka’da işlenen insanlık suçlarına odaklanan Hayaletler Kenti (City of Ghosts) ise, ‘Dünya Sineması’ kapsamında izlenebilecek belgeseller.

Gezici Festival’in Türkiye seçkisinde, yılın ödüllü yerli filmlerinden dördü gösterilecek: Pelin Esmer’in senaryosunu Barış Bıçakçı’yla beraber yazdığı İşe Yarar Bir Şey, Hakan Günday’ın romanından uyarlanan ve mülteci krizini arka planına alan Onur Saylak imzalı baba-oğul hikâyesi Daha, Emre Yeksan’ın prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan ilk uzun metrajı Körfez ve tarımda değişen üretim ilişkilerinden etkilenen bir ailenin öyküsüne odaklanan Altın Lale ödüllü Fikret Reyhan filmi Sarı Sıcak.

Festivalde Ercan Kesal’ın hazırladığı ‘Sinemanın Gücü ve Sinemada Adalet- Vicdan Olgusu’ seçkisi kapsamında Asghar Farhadi’nin son filmi Satıcı (Forushande, 2016), Krzysztof Kieslowski’nin Öldürme Üzerine Küçük Bir Film’i (Krótki Film o Zabijaniu, 1988) ve Sydney Lumet klasiği 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men, 1957) gösterilecek. ‘Kaderini Bilseydin, Yine de Yapar mıydın?’ başlığı altındaysa, son dönemde Geliş (Arrival) ve Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı’yla (Blade Runner 2049) adından söz ettiren Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve’ün iki filmi yer alıyor: Politeknik (Polytechnique, 2009) ve İçimdeki Yangın (Incendies, 2010).

1960’lı yılların İtalyan sinemasından örneklerin yer aldığı ‘İtalyan Usülü Komedi’ bölümünde Pietro Germi imzalı Bayanlar ve Baylar (Signore & Signori, 1966), Antonio Pietrangeli’nin yönettiği Onu İyi Tanırdım (Io la Conoscevo Bene, 1965) ve Dino Risi filmi Sollama (Il Sorpasso, 1962) gösterilecek. Hollanda EYE Film Müzesi’nin sessiz film küratörlerinden Elif Rongen-Kaynakçı’nın, Hollanda ve ABD büyükelçiliklerinin katkılarıyla düzenlenen ‘Sessiz Divalar’ bölümündeyse Baba Zula’nın canlı müziği eşliğinde Amerikan yapımı İspanyol Dansçı (The Spanish Dancer, 1923) ve İtalyan yapımı Filibus: Göklerin Gizemli Korsanı (Filibus: Mysterious Pirate of the Skies, 1915) izlenebilecek.

Gezici Festival kapsamında ayrıca, Yol’un (1982) yeniden kurgulanmış ve restore edilmiş versiyonu Bilinmeyen Hikâyesiyle Yol (Yol: The Full Version) da izleyiciyle buluşacak. Yılmaz Güney ve Şerif Gören imzalı klasik, bu yıl Cannes Film Festivali’nde ‘Klasikler’ başlığı altında gösterilmişti. İsrailli video sanatçısı Guy Ben Ner’in işlerinin yer aldığı sergi, farklı coğrafyalardan filmlerin yer aldığı kısa film seçkisi, Kanada’dan çocuk filmleri gösterimi ve canlandırma atölyesi, festivaldeki diğer bölümler ve etkinliklerden bazıları.

ankarasinemadernegi.org