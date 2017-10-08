4. Ekolojik Belgesel Festivali



Yolculuk (El Viaje, 1992) Üçüncü Sinema’nın ikonik yönetmeni Fernando E. Solanas’ın 90’larda ulusal sinema sorularını yeniden canlandırdığı, benzersiz bir yol ve arayış hikâyesi. Arjantin’in en güneyinde Tierra del Fuego’da, kendisine sunulan hayatın içine sığmayan genç Martin, yıllardır ayrı kaldığı babasını bulma umuduyla bir sabah her şeyi geride bırakarak yola çıkar. Bir çizgi romanın sayfalarından taşan sesiyle Martin’in hafızasında canlı bir kahraman olan ‘Baba’, aynı zamanda ortak bir Latin Amerika kimliğinin de arayış nesnesine dönüşür. Martin’in yolculuğu, babasının yokluğunu uçsuz bucaksız bir coğrafyayla ve bu coğrafyada yaşayan halklarla telafi etme çabası gibidir aynı zamanda. Yere düşerek paramparça olan çerçevelenmiş general resimleriyle başlayan film, önce sular altında kalmış ‘batmakta’ olan bir Arjantin’le karşılaştırır bizi. Sonrasında yer yer büyülü gerçekçi yer yer grotesk, farklı üslupları bir araya getiren bir görsel yolculuğun sonunda kemer sıkma politikalarının gündemde olduğu Brezilya’ya varırız. Gerçeklik ve mit Solanas’ın kamerasında iç içe geçer. Yolculuğun sonunda Latin Amerika, bir dayanışma ruhunun adı olur. Övgü Gökçe