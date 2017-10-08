4. Ekolojik Belgesel Festivali

11-15 Ekim
Bozcaada’da düzenlenen Ekolojik Film Festivali, dördüncü yılında bir kez daha çevre konulu belgesellerden oluşan bir seçki sunuyor. Özellikle kadın yönetmenlerden ve üçüncü dünya ülkelerinden filmler seçmeye özen gösterdiklerini belirten festival yönetimi, etkinliği bağımsız sürdürmekte de kararlı olduğunu belirtiyor. Ana yarışmanın yanı sıra öğrenci filmlerinin de yer aldığı seçkide filmler ‘Büyük Tarımın Sonu’, ‘Deniz Bitti’, ‘Çöp Gezegen’, ‘Enerji Hırsı’, ‘Alternatif Bir Yaşam Arayışı’ başlıkları altında gösterilecek.