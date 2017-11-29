4. Uluslararası  İstanbul Sessiz Sinema Günleri

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14-17 Aralık

Kino İstanbul tarafından düzenlenen, Cineteca di Bologna ve EYE Filmmuseum’un kurumsal ortağı olduğu Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri’nin dördüncü yılındaki teması ‘Dans’. Canlı müzik eşliğinde gösterilecek filmlerle ilgili çeşitli konukların sunumlar da yapacağı festival Akbank Sanat, Fransız Kültür, Soho House İstanbul ve Bomontiada ALT mekânlarında gerçekleşecek. Festivalde Polonya asıllı Hollywood yıldızı Pola Negri’nin son dönemde restore edilmiş üç filmi gösterilecek: Bestia: Polonyalı Dansçı (Bestia: Polish Dancer, 1917), Mania (1918) ve İspanyol Dansçı (Spanish Dancer, 1923). Kadın yönetmen Lois Weber’in çektiği ve efsanevi Rus balerin Anna Pavlova’nın rol aldığı Porticili Dilsiz Kız (The Dumb Girl of Portici, 1916) ile Amerikalı dansçı Joséphine Baker’ın yer aldığı Tropiklerin Deniz Perisi (La Sirène des Tropiques, 1927) de yeni kopyalarıyla izleyiciyle buluşacak.

Festivalin öne çıkan bölümlerinden ‘Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler’ kapsamındaysa Danimarkalı misyoner Karen Jeppe hakkındaki sahte belgesel ve Gertrude Bell’in hayatını anlatan Bağdat Mektupları’nın (Letters From Baghdad, 2017) yanı sıra, Edirne’nin 1913 yılında Bulgaristan ordusu tarafından kuşatılması, Sırbistan Kralı Peter’in 1910’daki İstanbul ziyareti, Sultan Mehmet Reşad’ın Üsküdar’daki görüntüleri izlenebilecek. Goethe Institut İstanbul’un desteğiyle hazırlanan seçkideyse Ernst Lubitsch’in yönettiği Oyuncak Bebek (Die Puppe, 1919) ile Fredric Zelnik’in yönettiği Dokumacılar (Die Weber, 1927) yer alıyor. Festival, sessiz sinemanın en meşhur ustalarına da yer vermeyi unutmuyor. Program kapsamında Buster Keaton’ın Komşular (Neighbors, 1920) ve Keçi (The Goat, 1921) filmleriyle Charlie Chaplin’in sürpriz bir kısası seyirciyle buluşacak. Sessiz Sinema Günleri’nde gösterimlerde filmlere canlı olarak eşlik edecek müzisyenler arasında John Sweeney, Günter Buchwald ve Daniele Furlati gibi isimler bulunuyor.

www.sessizsinemagunleri.com