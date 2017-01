Paylaş

12-19 Ocak / Ankara

26-28 Ocak / İstanbul

6. Pembe Hayat KuirFest önce Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nde, ardından İstanbul’da Pera Müzesi’nde takipçileriyle buluşacak. Festivaldeki tüm gösterimler ücretsiz.

‘Gökkuşağının Altında’ bölümünde, son dönem dünya festivallerinin ödüllü yapımları izleyiciyle buluşacak. Festivalin açılış filmi, Álex Anwandter’in Berlinale’den Teddy Ödülü’yle dönen ilk uzun metrajı Asla Yalnız Olmayacaksın (Nunca Vas a Estar Solo). Eşcinsel oğlu saldırıya uğrayan işçi bir babanın mücadelesini ve cezasızlık kavramını ele alan filmin, gerçek hayattan uyarlanan sarsıcı bir öyküsü var. Sundance Film Festivali’nde ‘Seyirci Ödülü’ kazanan Sevdiğim İlk Kadın (First Girl I Loved) ilk aşk ve arkadaşlık temalarını merkeze alan incelikli bir büyüme ve açılma hikâyesi. Filmin yönetmeni Kerem Sanga festivalin bu seneki konukları arasında. Galasını Venedik Film Festivali’nde gerçekleştiren Arianna (2015) ile Şili-Arjantin ortak yapımı Rara’nın da aralarında bulunduğu birçok ödüllü yapım daha bu bölümde seyircilerle buluşacak.

‘Kuir Belgeseller’ bölümünde öne çıkan filmlerden ilki, Selanik Belgesel Film Festivali’nde FIPRESCI ödülü alan, DokFilm, Hot Docs ve Queer Lisboa gibi festivallerde gösterilen Ne Yaptı? (What He Did). Danimarka yapımı bir suç belgeseli olan filmin yönetmeni Jonas Poher Rasmussen festivalin bir diğer konuğu. Kimlik ve geçiş temalarını merkezine alan Delikanlının Hası (Real Boy), dönüşen anne-evlat ilişkisi ve trans dayanışması etrafında örülen bir birlikte büyüme hikâyesi. Programda ayrıca belgesel ve kurmacayı başarıyla harmanlayan, taptaze ve içten diliyle seyirciyi ele geçiren Tayland yapımı gençlik filmi #BKKY de yer alıyor.

Geçen yıl ‘Kara Kuir’ bölümüyle Britanya siyah kuir mücadelesini ele alan festival, bu yıl dünyaca ünlü yazar, aktivist James Baldwin için ‘Amerika’dan Türkiye’ye: Baldwin’in İzinde’ başlığında özel bir bölüm hazırladı. Kimlik, cinsellik, ırk üzerine metinleri ve konuşmalarıyla gerek siyah hakları gerekse LGBTİ mücadelesinde çok önemli bir yeri olan yazar, hayatının on yıllık diliminde sık sık Türkiye’de de bulunmuştu. Bölüm kapsamında, Bu Çekici Al (Take This Hammer, 1963), Baldwin’in Zencisi (Baldwin’s Nigger, 1968) ve geçtiğimiz yaz yaşamını yitiren Sedat Pakay’ın Baldwin’in İstanbul’daki günlerini belgeleyen filmi Başka Bir Yerden James Baldwin (James Baldwin: From Another Place, 1973) gösterilecek. Aykan Safoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği bölümde, yazarın metinlerine referansla oluşturulan bir performans da yer alıyor.

Festivalin ilgi gören bölümlerinden ‘kÜLT’ ise Siyah Amerikan sinemasının önemli örneklerine yer veriyor. Arşiv ve bellek arasındaki ilişkiyi alaycı ve eleştirel bir biçimde ele alan Cheryl Dunye imzalı Karpuz Kadın (Watermelon Woman, 1996) Yeni Kuir Sinema’nın en önemli örneklerinden biri olmanın yanı sıra siyah lezbiyen bir kadın tarafından çekilen ilk film olması açısından da önemli. Shirley Clarke’ın kült filmi Jason’ın Portresi (Portrait of Jason, 1967), 1960’ların eğlence dünyasından siyah eşcinsel bir bireyin hikâyesini anlatıyor. Baldwin’in yaşadığı dönemin New York’unu Jason’ın gözünden aktaran film, Ellinci yılı için restore edilen kopyasından gösterilecek. Bölümün diğer sürprizi ise Paris Yanıyor (Paris is Burning, 1990). 1980’lerin New York’unda kuir altkültürün ikonik drag baloları üzerinden Afro-Amerikalı, Latin, eşcinsel ve trans toplulukların hayatına odaklanan film, ırkçılık, homofobi, sınıf ve cinsiyet gibi konuları irdeliyor.

Festivalin değişmeyen bölümlerinden ‘Ğ’, Ali Kemal Çınar’ın Kürt sineması içinde farklı arayışı ve kişisel dünyasıyla dikkat çeken filmi Veşartî (Gizli, 2015) ile Rüzgâr Buşki’nin Gezi Direnişi’nde LGBTİ’lerin rolünü anlatan belgeseli #direnayol’a yer veriyor.

Bu yıl ayrıca Fransız yönetmen ve küratör Marie Losier, filmlerinden oluşan bir seçkiyle festivalde olacak. Festival, Glitch Kuir Film Festivali’nin hazırladığı seçki üzerinden ırkçılık ve cinsiyetçiliğe karşı mücadeleyi masaya yatıracak; ‘Kuir Kısalar’ yarışmasıyla dünyanın her köşesinden kısaları ağırlayacak. ‘Pek Yakında: Kuir Diziler’, LGBTİ hikâyelerinin gittikçe daha geniş yer bulduğu ‘internet dizisi’ türünden eğlenceli örneklerle izleyicileri sinema perdesinde buluşturacak.

Emek Sineması’nın yıkımına karşı yapılan eylemlerin görüntülerinden oluşan Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi belgeseli de katılımcılarıyla birlikte KuirFest’te olacak. Bu yıl ‘Kuir Akademi’ bölümünde, yaratıcı yazarlık, kuir animasyon ve sosyal medya atölyeleri gibi etkinlikler de programdaki yerini alacak.

www.pembehayatkuirfest.org