7. Pembe Hayat KuirFest

26-28 Ocak / İstanbul

Yedinci kez takipçileriyle buluşmaya hazırlanan Pembe Hayat KuirFest, bu yılki yolculuğuna keyfî ve hukuksuz yasaklarla başladı. Zira Almanya Büyükelçiliği, Büyülü Fener Sinemaları ve KuirFest işbirliğiyle 16-17 Kasım’da Ankara’da düzenlenmesi planlanan Alman LGBTİ Film Günleri, etkinlikten bir gün önce Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın ardından yaptığı açıklamada KuirFest, valiliğin ileri sürdüğü “halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği” gerekçesinin LGBTİ’lere dair nefret söylemi üreten kişi ve kurumları meşrulaştırdığının altını çizerek valiliğin görevinin etkinlikleri yasaklamak değil, onların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak olduğunu hatırlattı.

Alman LGBTİ Film Günleri’nin yasaklanmasının hemen ardından, Ankara’daki LGBTİ sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikler süresiz olarak yasaklandı. Valiliğin 19 Kasım’da yaptığı yasak duyu- rusundaki ifadeler, kin ve düşmanlık motivasyonuyla hareket eden kesim yerine LGBTİ varoluşunu kriminalize ediyordu. Pembe Hayat ve KAOS GL, yayınladıkları ortak açıklamada valilik tarafından “kamu güvenliği”, “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “genel sağlık ve ahlakın korunması” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” ifadeleriyle gerekçelendirilen yasağın LGBTİ’lere yönelik hak ihlâllerini ve ayrımcılığı meşrulaştırdığını dile getirdi. Kararın hukuka aykırı, ayrımcı ve keyfî olduğunu belirten Pembe Hayat ve KAOS GL konuyla ilgili yasal süreç başlattı.

Takip eden günlerde KuirFest ve British Council ortaklığıyla düzenlenen ‘Kuir Kısalar’ yarışması seçkisinin 25 Kasım’da Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek İstanbul gösterimi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından ertelendi, sonrasında da Türkiye’nin farklı köşelerinde birçok LGBTİ etkinliği engellendi, ertelendi ya da yasaklandı. Ankara Valiliği’nin 19 Kasım’da ilan ettiği yasakla, Pembe Hayat KuirFest’in 12-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Ankara ayağı da engellenmiş oldu. Festival 26-28 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleşecek etkinlik ve gösterimleri için ise hazırlıklarına devam ediyor ve takipçilerini bir arada olmaya, dayanışmaya davet ediyor.

KuirFest’in programında bu yıl da dünyanın dört bir yanından kuir yapımlar yer alıyor. Uluslararası festivallerde ses getiren filmlerin yer aldığı ‘Gökkuşağının Altında’ bölümünde, mağdur dilini kıran güçlü anlatımıyla dikkat çeken Suriyeli eşcinsel mülteci hikâyesi Sazlıkta Bir An (A Moment in the Reeds) ile Rotterdam’da gösterilen ve Hamburg Kuir Film Festivali’nden Jüri Ödülü’yle ayrılan Acayip Âşık (Ajeeb Aashiq) öne çıkıyor. Festivalin değişmeyen bölümlerinden ‘Kuir Belgeseller’in dikkat çeken filmleriyse, göç, aile, kimlik ve kendini bulmak üzerine kişisel bir film olan Abu, genç feminist aktivistlerin Suriye sınırından Avrupa’ya uzanan karavan yolculuğunu konu edinen Feminista ve geçtiğimiz yıl Berlinale’de Teddy Ödülü’ne layık görülen Havadan Sudan (Ri Chang Dui Hua).

Festivalin ‘qÜLT’ bölümünde kuir sinemanın öncü isimlerinden Monika Treut’un 1999’da Berlinale’de Teddy ödülü kazanan belgeseli Cinsiyet Kimlikleri (Gendernauts: A Journey Through Shifting Identities, 1999) yer alıyor. ‘Anısına’ bölümündeyse, Eylül ayında hayatını kaybeden feminist yazar ve aktivist Kate Millett’ın Üç Hayat (Three Lives, 1971) filmi gösterilecek. KuirFest’in bu yılki programında ayrıca ‘Kuir Diziler’ bölümü, Ermenistan kuir sinemasından özel bir seçki ve Ğ bölümü kapsamında Türkiye’den kuir kısalar da var.

