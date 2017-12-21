9. Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması

Lions 118 Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi’nin düzenlediği Lions Kısa Film Yarışması bu yıl dokuzuncu defa düzenleniyor. Gelişmekte olan sinema sektörüne yeni ve genç yeteneklerin katılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 15 Şubat. Kazananların açıklanacağı ve ödüllerin verileceği Gala gecesi ise 11 Nisan 2018 Çarşamba akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi Drama Salonu’nda gerçekleşecek. Yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle: Müjdat Gezen, Prof. Dr. Cem Pekman, Doç. Dr. Gizem Uğurlu, Gizem Ertürk, Umur Bugay, Metehan Şereflioğlu, Orhan Cesur, Hakan Haksun, Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu, Doç. Dr. Zeynep Üstünipek, Doç. Dr. Bengisu Bayrak, Janet Barış, Ertuğrul Yıldız, Tuba Kalelioğlu
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Bir Sinema Psikopatının Listesi
YÜCEL GÖKTÜRK
1. Aşk Zamanı (Faa Yeung Nin Wa, 2000)
2. Balo (Le Bal, 1983)
3. Danton (1983)
4. Düttürü Dünya (1988 )
5. Mimi: Bir Metalurji İşçisinin İncinen Onuru ( Mimì: Metallurgico Ferito Nell’onore, 1972)
6. 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men, 1958)
7. Paterson (2016)
8. Torino Atı (A Torinói Ló, 2011)
9. Üç Defin (The Three Burials of Melquiades Estrada, 2005)
10. Yol (1982)
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Rastgele Bir Film
Aleksey Balabanov’un 1997 yapımı filmi Brat, Post-Sovyet dönemin Rusya’sında büyük gişe başarısı yakalayan ilk filmlerden biri. Bir enkaz filmi. Görsel olarak da, tematik olarak da, duygusal olarak da. Sovyetler Birliği’nin çözülmesini takip eden dönemin St. Petersburg’u, harabe hâldeki binalarıyla, yoksullukla çürüyen işsiz insanlarıyla, kanunsuzluğun hüküm sürdüğü acımasız sokaklarıyla resmediliyor. Çamursu bir kahverengi tonu tüm filmi boyamış, bu enkaz portresini tuhaf bir şekilde güzel kılıyor. Cool bir gangster filmi bu bir yandan da. Mafyaya çalışan abisinin yanına St. Petersburg’a gelip suç dünyasına uyum sağlayan Danila karakteri tek başına filmi sürüklemek için yeter. Sert ama çocuksu, cool ama naif yüzüyle, hem kararlı hem kayıp bakışlarıyla, ahlaki duruşuna dair kafa karıştıran eylemleriyle sinema tarihinin unutulmazları arasına girmeyi hak eden bir karakter. Filmin ilk sahnesinde, yıkık bir binanın önünde Nautilus Pompilius grubunun Krilja (Kanatlar) şarkısının klibi çekilirken Danila gidip “Bu şarkı ne?” diye soruyor ve çekimi berbat ettiği için azarlanıyor, kavga edip dayak yiyor. St. Petersburg’a gittiğinde, takıntılı bir şekilde bu şarkının ve grubun peşine düşüyor. Bu hüzünlü şarkı o kadar kıymetli ne anlatıyor ki ona? Bilmiyoruz. Ayça Çiftçi
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