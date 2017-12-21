9. Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması

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LİONS afiş 2018

Lions 118 Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi’nin düzenlediği Lions Kısa Film Yarışması bu yıl dokuzuncu defa düzenleniyor. Gelişmekte olan sinema sektörüne  yeni ve  genç yeteneklerin katılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 15 Şubat. Kazananların açıklanacağı ve ödüllerin verileceği Gala gecesi ise 11 Nisan 2018 Çarşamba akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi Drama Salonu’nda gerçekleşecek. Yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle: Müjdat Gezen, Prof. Dr. Cem Pekman, Doç. Dr. Gizem Uğurlu, Gizem Ertürk, Umur Bugay, Metehan Şereflioğlu, Orhan Cesur, Hakan Haksun, Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu, Doç. Dr. Zeynep Üstünipek, Doç. Dr. Bengisu Bayrak, Janet Barış, Ertuğrul Yıldız, Tuba Kalelioğlu

www.lionskisafilm.org 

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