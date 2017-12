Paylaş

30 Kasım-10 Aralık

Goethe-Institut İstanbul ve İstanbul Modern Sinema’nın birlikte düzenlediği Almanya’dan Yepyeni Filmler seçkisi, bu sene dokuzuncu kez izleyiciyle buluşuyor. Hem belgesel hem de kurmaca yapımlara yer veren programın bu seneki ana teması ‘Özgürlük’. Açılış filmi, programa adını veren ve bir adamın ailesini sebepsiz yere terk edişinin hikâyesini anlatan Özgürlük (Freiheit). Locarno Film Festivali’nde yarışan filmin yönetmeni Jan Speckenbach, 2 Aralık’taki gösterime de konuk olacak. Biri gazeteci, diğeri aktivist iki kadının arkadaşlığı üzerinden güncel sorunlara odaklanan Oryantasyon Bozukluğu Suç Değildir (Orientierungslosigkeit ist kein Verbrechen) filminin gösterimi de yine yönetmeni Marita Neher’in katılımıyla, 7 Aralık’ta gerçekleşecek. Seçkide bu sene Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan iki film de yer alıyor: usta yönetmen Volker Schlöndorff’un yazar Max Frisch’in hikâyesinden uyarladığı Unutulmayan Aşk (Return to Montauk) ve çok yönlü sanatçı Joseph Beuys’un hayatını konu alan Andres Veiel imzalı belgesel Beuys.

Seçkide dikkat çeken yapımlardan biri de Rainer Werner Fassbinder’in Petra von Kant’ın Acı Gözyaşları (Die Bitteren Tränen der Petra von Kant, 1972) filminin yeniden çevrimi için gerçekleştirilen oyuncu seçimini konu alan, Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde de gösterilen Kasting (Casting). Ayrıca programda iki müzik belgeseli de yer alıyor: Romuald Karmakar’ın yönettiği, Almanya’nın önde gelen 5 DJ’iyle yapılan röportajlardan oluşan ve elektronik müziğin 90’lardan günümüze uzanan yolculuğuna odaklanan Geceleri Almanya’yı Düşündüğümde (Denk Ich an Deutschland in der Nacht) ile İngiliz müzik grubu Sleaford Mods’un hikâyesini anlatan, Christine Franz’ın yönettiği Bunch of Kunst. Öğretmenlik mesleğine mizahi yaklaşımıyla öne çıkan ve geçen sene DOK Leipzig Belgesel ve Animasyon Film Festivali’nde Goethe-Institut’un verdiği En İyi Belgesel ödülünü kazanan, Jakob Schmidt’in yönettiği Öğretmenlik Zor Zanaat (Zwischen den Stühlen) da programdaki belgesellerden bir diğeri.

