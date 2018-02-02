Altyazı’dan !f İstanbul Önerileri

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15-25 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek !f İstanbul, 1-4 Mart’ta İzmir ve Ankara’da izleyicilerle buluşacak. 17. !f İstanbul’un zengin programından 17 öneri.

78/52: Hitchcock’un Duş Perdesi (78/52: Hitchcock’s Shower Scene)

Sinema tarihinin en ünlü sahnelerinden, Sapık’taki (Psycho, 1960) cinayet sahnesinin perde arkasını anlatan belgesel, sinefiller için bulunmaz bir hazine.

Ateşlere Doğmak (Born in Flames)

Lizzie Borden’ın 1983 yılında, henüz yirmi beş yaşındayken imza attığı, bilimkurgu ve sahte belgesel türleri arasında gidip gelen feminist bir distopya.

Felaket Sanatçı (The Disaster Artist)

Yönetmenliğini ve başrolünü James Franco’nun üstlendiği yapım, hayallerini gerçekleştirmek için Hollywood’a gelen Tommy Wiseau’nun başarısızlıkla örülü gerçek öyküsünü anlatıyor.

The Florida Project

Sean Baker’ın övgülerle karşılanan ve birçok ödül kazanan filmi, bir motel odasında annesiyle yaşayan küçük bir kızın gözünden, yersiz yurtsuz ve işsiz Amerikan alt sınıfına dair çarpıcı bir portre çıkarıyor.

Halepli Berber (Mr. Gay Syria)

İstanbul’da Avrupa’ya iltica etmeyi bekleyen eşcinsel Suriyeli göçmenlerin mücadelesini ele alan film Ayşe Toprak imzalı.

Hayaletler Kenti (City of Ghosts)

Rakka’nın 2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilmesinin ardından bir araya gelen bir grup aktivistin mücadelesini anlatan bir belgesel.

Hiçlik Fabrikası (A Fábrica de Nada)

Geçen yıl Cannes’ın Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde FIPRESCI ödülü kazanan Hiçlik Fabrikası, bir grup işçinin çalıştıkları fabrikadaki hırsızlık olayını fabrika yönetiminin organize ettiğini anladıktan sonra yaşananları ele alıyor.

İstila! (Invasion!)

Balık ve Kedi’nin (Mahi va gorbeh, 2013) yönetmeni Shahram Mokri’nin imzasını taşıyan ve yine tek plandan oluşan yapım, bir cinayetin ardından bir grup çete üyesinin yaşadıklarını tekrar canlandırması üzerine kurulu.

Jane

Geçen yılın en beğenilen belgesellerinden Jane, özellikle şempanzeler üzerinde yaptığı çalışmalarla çığır açan Jane Goodall’un hayatını anlatıyor.

Kamikaze 1989

80’li yılların Berlin’inden kitsch bir distopya mekânı yaratan bu medya taşlamasının başrolünde, leopar desenli kıyafetiyle Rainer Werner Fassbinder yer alıyor.

Karanlık Nehir (Dark River)

Dört yıl önce !f İstanbul’a Bencil Dev’le (The Selfish Giant, 2013) konuk olan Clio Barnard’ın Britanya taşrasında geçen yeni filmi, yıllardır görüşmemiş iki kardeşin yeniden bir araya gelmesiyle eski defterlerin açılmasını konu edinen şiirsel gerçekçi bir dram.

Phantom Thread

Paul Thomas Anderson’ın heyecanla beklenen yeni filmi, emekli olacağını açıklayan Daniel Day-Lewis’in de jübilesi. Phantom Thread, karanlık ve sarkastik tonuyla dikkat çeken bir romantik dram.

Sevmek Zamanı

Türkiye sinemasının en nev-i şahsına münhasır ustası Metin Erksan’ın 1965 tarihli başyapıtı, restore edilmiş kopyasıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Stalin’in Ölümü (The Death of Stalin)

Politik hicivleriyle bilinen Armando Iannucci’nin yönettiği film, Fabien Nury ve Thierry Robin’in çizgi romanından uyarlanan ve tarihi gerçeklere sadık kalmayan bir kara komedi.

Uğur Böceği (Lady Bird)

En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil beş dalda Oscar’a aday olan Greta Gerwig imzalı Uğur Böceği, Amerikan bağımsız sinemasında çok örneğini gördüğümüz bir büyüme öyküsünü farklı bir perspektiften ele alıyor.

Uzak Evren (Distant Constellation)

Shevaun Mizrahi’nin şiirsel belgeseli İstanbul’un merkezindeki bir huzurevinin sakinlerine kulak verirken, aynı zamanda geçmişle günümüz arasında sıradışı bağlar kurarak bir Türkiye portresi çıkarıyor.

Vahşi Oğlanlar (Les Garçons Sauvages)

Deneysel üslubuyla dikkat çeken büyüme öyküsü, beş zengin ve genç erkeğin cinsel arzularının sınırlarını keşfetmelerini anlatıyor.