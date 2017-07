Paylaş

5-12 Ağustos / Beykoz Kundura

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Beykoz Kundura Restore Film Günleri’nde dünya sineması klasiklerinin restore edilmiş kopyaları ve arşivlerde saklı kalmış kimi filmler İstanbullu sinemaseverlerle buluşuyor. Restore edilen sessiz filmler açık havada, canlı müzik eşliğinde gösterilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca, gösterimlerden önce düzenlenecek sohbetler ve DJ performansları da yer alıyor. Program kapsamında izlenebilecek filmler şöyle: Amerikan bağımsız sinemasının en büyüklerinden John Cassavetes’in Gölgeler’i (Shadows, 1959), Nobelli yazar Samuel Beckett’ın yegâne sinema denemesi olan Film (1965), Harun Farocki’nin 1995 yapımı deneme filmi Fabrikadan Çıkan İşçiler (Arbeiter Verlassen die Fabrik), ABD’nin ilk kadın yönetmeni Lois Weber’in Ayakkabılar’ı (Shoes, 1916), Orson Welles’in uzun süre kayıp sanılan 1938 yapımı filmi Çok Johnson (Too Much Johnson) ve deneysel sinemanın büyük isimlerinden Bill Morrison’ın seyahatnamesi The Dockworker’s Dream (2016).

www.restore.film