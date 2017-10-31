2-16 Kasım / İstanbul Modern
İstanbul Modern, ‘Biz de Varız!’ programı kapsamında bu yıl da Türkiye sinemasının öne çıkan filmlerini izleyiciyle buluşturuyor. Programda yer alan filmlerden biri, prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan ve ardından SXSW Film Festivali’nde gösterilen Ceylan Özgün Özçelik imzalı psikolojik gerilim Kaygı. Ali Kemal Çınar’ın bir Kürt süper kahramanın absürd hikâyesine odaklanan ve bu sene Ankara Film Festivali’nin Ulusal Yarışma’sında En İyi Film Ödülü kazanan Gênco’su ve Fikret Reyhan’ın İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma’sında Altın Lale kazanan Sarı Sıcak’ı, ‘Biz de Varız!’da izlenebilecek diğer ilk filmler. Program kapsamında ayrıca Pelin Esmer’in Adana Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülüne layık bulunan ve Başak Köklükaya’ya En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran İşe Yarar Bir Şey’i ve Reha Erdem’in doğaya sığınan iki çocuğun öyküsünü şiirsel bir üslupla ele aldığı son filmi Koca Dünya da izlenebilecek.