Eskimeyen Filmler

11-13 Mayıs / İstanbul Modern
İstanbul Modern’in Yeşilçam klasiklerinden yakın dönemin ödüllü filmlerine uzanan Türkiye sineması seçkisi, akademisyen ve yazarların sunumlarıyla birlikte gerçekleşecek. Programda Metin Erksan’ın Âşık Veysel’in hayatını anlatan Karanlık Dünya’sı (1952), başrollerini Muhterem Nur ve Fikret Hakan’ın paylaştığı Üç Arkadaş (1958) ve Atıf Yılmaz’ın Ah Güzel İstanbul’unun (1966) yanı sıra Özcan Alper’in Sonbahar’ı (2008) ve Semih Kaplanoğlu’nun Yusuf üçlemesinin son filmi Bal (2010) yer alıyor. Etkinlik kapsamında ayrıca ‘Yeşilçam’da Nostalji ve Melodram’ ve ‘Türk Sinemasında Yeni Arayışlar’ başlıklı iki panel de gerçekleştirilecek.