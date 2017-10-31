6 Ekim-12 Kasım / Pera Film
Pera Film gösterimlerine, ‘İyi Bir Komşu’ temasıyla düzenlenen 15. İstanbul Bienali kapsamında ‘Ev Diye Bir Yer’ başlığı altında devam ediyor. Bienalin küratörleri Michael Elmgreen ve Ingar Dragset’in tanımladığı ev kavramı üzerinden aidiyet ve korunma temaları etrafında şekillenen programda, farklı coğrafyalardan zengin bir seçki sunuluyor. Etkinlik kapsamında Kasım ayında gösterilecek filmler şöyle: Erdem Tepegöz’ün Dardenne Kardeşler sinemasından izler taşıyan bol ödüllü ilk uzun metrajı Zerre (2012), kaybettiği evini geri almak için her türlü yolu deneyen Dennis Nash’in hikâyesine odaklanan Ramin Bahrani imzalı Amerikan bağımsızı 99 Ev (99 Homes, 2014), Laurent Cantet filmlerinin senaristi olarak tanınan ve son olarak bu yıl Kalp Atışı Dakikada 120 (120 Battements par Minute) filmiyle Cannes Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülü ve Kuir Palmiye’yle dönen Robin Campillo’nun bir önceki filmi Doğulu Çocuklar (Eastern Boys, 2013) ve belgesel sinemanın köşetaşları arasında sayılan, Jacqueline Kennedy’nin halası ve kuzeni arasındaki ilişkiye odaklanan Maysles Kardeşler klasiği Boz Bahçeler (Grey Gardens, 1975).