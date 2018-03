16. Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali

Paylaş

10 Mart-10 Mayıs

Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl 10 Mart-10 Mayıs tarihleri arasında sekiz farklı şehirde seyirciyle buluşacak. Farklı başlıklar altında gösterilecek kırkın üzerinde filmin yanı sıra atölye, forum ve söyleşilere de yer veren festival İstanbul’dan sonra Trabzon, İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana ve Diyarbakır’da da devam edecek.

Festivalin dünya sinemasından kadın yönetmenlerin filmlerine yer verdiği ‘Kadınların Sineması’ bölümünde Türkiye’den de Ceylan Özgün Özçelik’in politik-psikolojik gerilimi Kaygı ve Pelin Esmer’in bir şairin yolculuğu esnasında yaşadıklarını anlatan son filmi İşe Yarar Bir Şey yer alıyor. Programda ayrıca Türkiye’den üç kısa film de gösterilecek: Mizgin Müjde Arslan’ın Londra’da yaşayan Kürt bir kadının hikâyesini anlatan filmi Arîn, Beril Ece Güler ile Nazli Khoshabar’ın birlikte yönettiği Anlatıcı ve Emine Gezici Üstündağ’ın yönettiği Ölçek.

‘Kadınların Sineması’ bölümünde dikkat çeken filmler arasında Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in 18. yüzyılda Paraguay’da geçen ve bir İspanyol sömürge yetkilisinin hikâyesine odaklanan şiirsel edebiyat uyarlaması Zama ve usta yönetmen Agnès Varda’nın fotoğraf sanatçısı JR’la beraber çektiği Mekânlar ve Yüzler (Visages Villages) belgeseli de var.

‘Komşu Komşunun Filmine Muhtaç’ bölümü kapsamındaysa Türkiye’ye yakın coğrafyalardan filmler seyirciyle buluşacak. Kız kardeşini kocasıyla barıştırmaya çalışan bir kadının hikâyesini anlatan İran yapımı Annelik (Motherhood), 1986’da geçen ve ordu mensuplarının ailelerine odaklanan Evin Sakinleri (Vilaieha) ve yeniden canlanan bir aşkın öyküsünü ele alan İsrafil; Suriye’den şiirsel mülteci hikâyesi Suriye İçin Ağıt (Ballad for Syria) ve İsrail’den yönetmen Michal Bat-Adam’ın hayatını anlatan biyografik belgesel Umarım Çerçeveye Girmişimdir (Hope I’m in the Frame), bu bölümün öne çıkan filmleri.

Filmmor’da aynı zamanda Endonezyalı sanatçı ve yönetmen Fiona Tan’ın toplu gösterimi de gerçekleşecek. Yönetmenin program kapsamında gösterilecek filmleri arasında Fuji Dağı’na tırmanan İngiliz bir kadın ile Japonyalı partnerinin hikâyesini anlatan Yükseliş (Ascent) ve bir adamın Avrupa’daki yolculuğuna odaklanan yarı belgesel yarı kurmaca Tarihin Geleceği (History’s Future) yer alıyor. Fiona Tan 13 Mart Salı günü saat 17:00’te Fransız Kültür Merkezi’nde bir sinema dersi de gerçekleştirecek.

Festivalin bu seneki bir başka bölümü ise taciz meselesini ele alan ‘Bedenimiz Bizimdir’. İngiltere’den ev içi şiddeti ele alan Beni Öldürmeyen… (What Doesn’t Kill Me) ve Brezilya’daki kadınlar haftasında geçen, tacize uğrayan kadınların tanıklıklarını belgeleyen Tacizin Tarifi (Faces of Harassment) bu bölümde gösterilecek filmler arasında. ‘Bedenimiz Bizimdir’ kapsamında 17 Mart günü saat 17:00’te yine Fransız Kültür Merkezi’nde ‘Vakti Geldi: Film Endüstrisinde Cinsel Taciz’ başlıklı bir panel de düzenleniyor.

‘Kadınlar Vardır’ bölümünde yer alacak filmlerden bazıları ise şöyle: Almanya’dan Sonja Kröner’in 1970’te geçen ilk uzun metrajı Yazlık (Sommerhäuser) ve yine 70’lerde geçen ve bir ev kadının mahallesindeki kadınları örgütlemesini anlatan Petra Biondina Volpe imzalı İlahi Düzen (Die Göttliche Ordnung), bir kayıp hikâyesine odaklanan Tunus yapımı Benzin (Benzine) ve genç Miriam’ın hak mücadelesini anlatan Yeter Artık Yeter (Aala Kaf Ifrit).

Filmmor kapsamında gerçekleşecek diğer etkinliklerden bazıları şöyle: ‘Forum: Kadınlar Vardır’ (10 Mart), ‘Kısa Film Atölyesi’ (13 Mart), ‘Kendine Ait Bir Cüzdan: Yeni Kuşak Kadın Yapımcılar’ (17 Mart), ‘Feminist Bellek: Kate Millett ve Şirin Tekeli’ ve cinsiyetçi yapımların belirleneceği geleneksel Altın Bamya Ödülleri (20 Mart).

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.