26-29 Ekim

İstanbul Modern Sinema Ekim ayında New York’ta yaşayan Türk asıllı bağımsız yönetmen Onur Tükel’i ağırlayacak. Yönetmen kimliğinin yanı sıra oyunculuk, yazarlık ve çizerlik da yapan Tükel’in Richard’s Wedding (2012), Summer of Blood (2014) ve Applesauce (2005) gibi filmlerinin de yer aldığı on bir uzun metrajı var. Kara mizahıyla öne çıkan filmleriyle Tükel, aynı zamanda New York’ta bağımsız film çevresinin de önemli bir üyesi. Tükel’in yedi uzun metraj filmi, TÜRSAK Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın da katkılarıyla düzenlenen 2. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak. Yönetmenin prömiyerini geçtiğimiz yıl Toronto Film Festivali’nde yapan son filmi Catfight (2016) da program kapsamında gösterilecek filmler arasında. Özellikle ilişkiler üzerine çektiği kara komedi filmlerinden ve iğneleyici tarzından dolayı Woody Allen’a da benzetilen Tükel’in bu filmi de, biri sanatçı biri ise zengin bir ev kadını olan iki kadın arasındaki çekişmeyi sınırları zorlayan bir mizahla ele alıyor.

www.istanbulmodern.org